2020-07-15T20:04:49+03:00
Политика

«Я видела, как в сторону Снежного полетели два самолета»: Шесть лет назад Украина нанесла авиаудар по мирному городу

Жители Республики вспоминают подробности страшных событий
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Тогда жители наравне со спасателями работали на разборе завалов. Фото: news.bigmir.netТогда жители наравне со спасателями работали на разборе завалов. Фото: news.bigmir.net
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Сегодня шесть лет назад украинские силовики нанесли авиаудар по городку Снежное в Донецкой Народной Республике.

- Неожиданно Фейсбук мне напомнил о событиях 15 июля 2014 года. Было раннее утро. Мой муж собирался на работу. Я вышла во двор, снять белье с веревки, - рассказывает горловчанка Аня. - И увидела, как надо мной со стороны Артемовска-Дзержинска в сторону Снежного пролетели два самолета. Низко, военные. Проводив их взглядом, я пошла гладить рубашку мужу. Через минут 10-15, провожая мужа, вышла во двор. Два самолета пролетели в обратную сторону… Только через время мы узнали, что случилось в Снежном. А еще позже услышали фразу спикера Информационно-аналитического центра СНБО: «Наши самолеты в этот день ВООБЩЕ не поднимались в воздух».

Что можно успеть за 15 минут? Прогладить рубашку, как Аня. Выпить чашку кофе. А может принять душ. А можно обстрелять мирный город и отнять жизни у тех, кто пил кофе или гладил рубашку. Пройдут все те же 15 минут. Только для кого-то они станут последними.

Украинские военные самолеты выпустили тогда по центру города порядка 10 ракет. В результате авианалета обрушился подъезд жилого дома по улице Ленина, были повреждены близлежащие здания. Двенадцать мирных жителей погибли, еще около десятка – получили ранения, в том числе ребенок.

- Самое страшное, что события эти, будто уходят в туман, забываются, стираются из памяти. Их заслоняют собой куда еще более страшные события, мало ли у нас печальных годовщин теперь? А забывать нельзя и прощать подобное тоже нельзя, – говорит Аня.

Авиаудар был нанесен ранним утром. Фото: news.bigmir.net

Авиаудар был нанесен ранним утром. Фото: news.bigmir.net

Весь мир обошли страшные кадры разрушенных домов. Завалы вместе со спасателями разбирали и простые жители. Настоящим чудом тогда стало спасение из-под них ребенка.

Пятилетний Богдан действительно выжил чудом, проведя под завалами несколько часов.

- Услышали писк, начали прислушиваться, видим, под плитами маленький мальчонка живой, ножка плитами зажата и таз. Мы не могли его достать, подъемным краном плиту приподнимали. Были моменты, когда думал, что сейчас плита рухнет на него, но Бог был на его стороне. Когда достали, сразу в скорую и в больницу, - рассказывает Валерий Хлопеник, на тот момент депутат первого революционного Народного совета ДНР.

А война продолжается седьмой год. Вчера снова были ранены люди в Александровке – мать и сын. Люди теряют надежду, что когда-нибудь будут наказаны преступления украинских военных против человечности, ведь перемирия остаются пустым звуком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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