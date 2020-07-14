«Они лупили прямо по центру села!» Украинским обстрелом в ДНР ранены мать и сын

Украинские силовики подвергли массированному обстрелу западные окраины Донецка, выпущено 10 минометных боеприпасов калибра 120 мм.

Согласно информации СЦКК, ранее в 19:15 со стороны Марьинки в направлении поселка Александровка: произведено 30 выстрелов из скорострельной 23-мм зенитной установки ЗУ-23, также выпущено 10 гранат из станкового противотанкового гранатомета.

Так звучали сегодня сухие сводки СЦКК. А вот то, что скрывалось за ними "Комсомолке" рассказал донецкий волонтер Андрей Лысенко.

- Это был какой-то ад! Снаряды летели прямо по центру села - на людей и дома. Как минимум, в три дома попадания. Но самое страшное - ранены люди, - кричит в трубку Андрей. - Мать 42-х лет получила множественные осколочные ранения ног, а сын ее, которому только 18 лет, получил ранения груди. Там тяжелые ранения. Их "Скорая" увезла, а обстрел еще продолжался.

Пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу № 14.

Обстрелы Александровки идут почти ежедневно.

- До войны какой у нас цветущий поселок был! Людей проживало около 6 тысяч. Сейчас хорошо, если 3,5 тысячи найдется. При этом детей остается немало – 216 школьников, около 50-ти ходит в детский сад, 20 – совсем малыши. Что они видят? Я не вспомню, чтобы наших детей вывозили куда-то на каникулы или на отдых в Крым. Дети постоянно находятся в аду, - рассказывает местный волонтер Марина, у которой самой в дом было не меньше девяти попаданий.

Седьмой год продолжается уничтожение Донбасса, счет жертвам растет каждый день, а перемирия остаются пустым звуком.

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