2020-07-14T23:03:20+03:00
Политика

«Они лупили прямо по центру села!» Украинским обстрелом в ДНР ранены мать и сын

О последствиях обстрела Александровки "Комсомолке" рассказал донецкий волонтер Андрей Лысенко
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
Поделиться:
Комментарии: comments1
Украина открыла огонь прямо по центру села.Украина открыла огонь прямо по центру села.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Украинские силовики подвергли массированному обстрелу западные окраины Донецка, выпущено 10 минометных боеприпасов калибра 120 мм.

Согласно информации СЦКК, ранее в 19:15 со стороны Марьинки в направлении поселка Александровка: произведено 30 выстрелов из скорострельной 23-мм зенитной установки ЗУ-23, также выпущено 10 гранат из станкового противотанкового гранатомета.

Так звучали сегодня сухие сводки СЦКК. А вот то, что скрывалось за ними "Комсомолке" рассказал донецкий волонтер Андрей Лысенко.

- Это был какой-то ад! Снаряды летели прямо по центру села - на людей и дома. Как минимум, в три дома попадания. Но самое страшное - ранены люди, - кричит в трубку Андрей. - Мать 42-х лет получила множественные осколочные ранения ног, а сын ее, которому только 18 лет, получил ранения груди. Там тяжелые ранения. Их "Скорая" увезла, а обстрел еще продолжался.

Пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу № 14.

Обстрелы Александровки идут почти ежедневно.

- До войны какой у нас цветущий поселок был! Людей проживало около 6 тысяч. Сейчас хорошо, если 3,5 тысячи найдется. При этом детей остается немало – 216 школьников, около 50-ти ходит в детский сад, 20 – совсем малыши. Что они видят? Я не вспомню, чтобы наших детей вывозили куда-то на каникулы или на отдых в Крым. Дети постоянно находятся в аду, - рассказывает местный волонтер Марина, у которой самой в дом было не меньше девяти попаданий.

Седьмой год продолжается уничтожение Донбасса, счет жертвам растет каждый день, а перемирия остаются пустым звуком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как работает пропускной пункт «Еленовка» в Донбассе: фоторепортаж

Пропускной пункт «Еленовка» снова открыли на один день (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
15 июля "Лугансквода" прекратит водоснабжение южной части столицы Республики
"В Александровке ранены мать и сын": Донецкий волонтер рассказал о последствиях обстрела ВСУ
Трудовские и Александровка были обстреляны армией Украины
Украинский националист дезертировал вместе с оружием
Ограничения на въезд в Седово с 15 июля будут сняты
Три украинских диверсанта подорвались на минах под Горловкой
Украинские спецслужбы копируют данные с телефонов жителей ЛНР, пересекающих линию разграничения
"Вы на страже нашей государственности": Глава ДНР поздравил выпускников офицеров-юристов для органов госбезопасности
Украинские вояки избили местного жителя за отказ дать им воды
ВСУ размещает реактивные установки "Грады" вблизи жилых домов в Волновахе
Военные ДНР эвакуировали тело украинского диверсанта, которого бросили свои
Новые талоны с розами посвящены Донецку
Жители ДНР и ЛНР смогут оформить на Украине свидетельства о рождении и смерти после карантина
Ольга Долгошапко: «Я буду курировать вопросы медицины при главе ДНР»
Депутат НС ДНР рассказала об особенностях въезда дончан в РФ
Погода в Луганске на день: вторник, 14 июля, будет дождливым