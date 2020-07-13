Как работает пропускной пункт «Еленовка» в Донбассе: фоторепортаж

На днях Межведомственный оперативный штаб Донецкой Народной Республики по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил о том, что 13 июля контрольно-пропускной пункт «Еленовка» возобновит работу на въезд и выезд на один день. О последующих днях работы также должен сообщить Штаб.

Работа пропускного пункта «Еленовка» в Донбассе 13 июляФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Работа пропускного пункта «Еленовка» в Донбассе 13 июляФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Работа пропускного пункта «Еленовка» в Донбассе 13 июляФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пункт будет работать с девяти утра до шести вечера. Пропуск в Республику с подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики осуществляется исключительно по разрешению межведомственного штаба. Выезжающие из Республики должны иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории.

Работа пропускного пункта «Еленовка» в Донбассе 13 июляФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Работа пропускного пункта «Еленовка» в Донбассе 13 июляФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Работа пропускного пункта «Еленовка» в Донбассе 13 июляФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Прибывшие в Республику с украинской стороны (список составляет Штаб) люди будут проходить обязательную бесплатную обсервацию продолжительностью не меньше 14 дней.

Работа пропускного пункта «Еленовка» в Донбассе 13 июляФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Работа пропускного пункта «Еленовка» в Донбассе 13 июляФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Работа пропускного пункта «Еленовка» в Донбассе 13 июляФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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Работа пропускного пункта «Еленовка» в Донбассе 13 июляФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Работа пропускного пункта «Еленовка» в Донбассе 13 июляФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ