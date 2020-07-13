В ДНР рассказали о правилах въезда и выезда из Республики через КПВВ «Еленовка»

13 Июль 2020 2020-07-13T09:53:29+03:00

О требованиях рассказали в Межведомственном оперативном штабе ДНР

Изменить размер текста: A A

В Межведомственном оперативном штабе ДНР рассказали, по каким правилам сегодня, 13 июля, КПВВ «Еленовка» осуществляет пропуск жителей.

Для въезда в ДНР необходимо обязательно разрешение Межведомственного оперативного штаба. Все люди, прибывшие в Республику со стороны Украины, подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней. Обсервация обеспечивается учреждениями здравоохранения ДНР и является бесплатной.

Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной Украине.

Также в штабе отметили, что о работе КПВВ «Еленовка» в другие дни на въезд и выезд будет сообщено дополнительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донбассе на один день открыли КПП «Еленовка»

Жителей пропускают на въезд и выезд (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU