2020-07-13T09:53:29+03:00
Политика

В ДНР рассказали о правилах въезда и выезда из Республики через КПВВ «Еленовка»

О требованиях рассказали в Межведомственном оперативном штабе ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Десятки людей ожидают выезда из РеспубликиДесятки людей ожидают выезда из РеспубликиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В Межведомственном оперативном штабе ДНР рассказали, по каким правилам сегодня, 13 июля, КПВВ «Еленовка» осуществляет пропуск жителей.

Для въезда в ДНР необходимо обязательно разрешение Межведомственного оперативного штаба. Все люди, прибывшие в Республику со стороны Украины, подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней. Обсервация обеспечивается учреждениями здравоохранения ДНР и является бесплатной.

Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной Украине.

Также в штабе отметили, что о работе КПВВ «Еленовка» в другие дни на въезд и выезд будет сообщено дополнительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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