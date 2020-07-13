В Донбассе на один день открыли КПП «Еленовка»

13 Июль 2020 2020-07-13T10:04:33+03:00

КПП «Еленовка» будет работать всего на один день до 18 часов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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Сегодня, 13 июля, открылся республиканский пункт пропуска «Еленовка», расположенный на трассе Донецк-Мариуполь. Жителей пропускают на въезд и выезд. КПП будет работать до 18 часов и всего один день.

Проехать могут не все желающие. Впускают в Республику только по спискам Межведомственного оперативного штаба ДНР. Люди пройдут обязательную двухнедельную обсервацию. А выехать могут только жители, которые прописаны на территории Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.

Очевидцы сообщают, что в 8 часов утра на выезд из ДНР была очередь из 20 машин и 120 человек.

Последний раз КПП «Еленовка» был открыт 7 июля. Тогда Украина пропустила в сторону ДНР десятки людей, которых не было в списках. В итоге эти люди были вынуждены провести целый день на жаре. В ДНР их все-таки впустили ближе к полуночи. 47 человек разместили на обсервацию в больницу в Макеевке. У двоих впоследствии выявили коронавирус.

Возможно, что и сегодня Украина устроит подобную провокацию с пропуском людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU