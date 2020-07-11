В ДНР рассказали порядок въезда в Республику с украинской стороны

В Межведомственном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Донецкой Народной Республики рассказали о порядке въезда граждан в ДНР с украинской территории.

- Въезд граждан, имеющих регистрацию на территории Донецкой Народной Республики, с территории Украины на территорию Донецкой Народной Республики будет осуществляется по составленным Межведомственным оперативным штабом спискам при наличии одного из оснований, - сказали в Штабе.

Основанием на въезд в ДНР могут быть: лечение, обучение, трудовая деятельность, уход за больным и воссоединение семьи на территории Донецкой Наодной Республики.

Для включения в список на въезд граждане, желающие въехать на территорию Донецкой Народной Республики, подают заявки с указанием соответствующего основания для въезда и копий подтверждающих документов в электронном виде через телеграм канал ДНР: Штаб по предупреждению коронавируса (@ShtabDNR_bot), а также на адрес электронной почты «Здоровое движение»: zdorovoedvizhenie@oddr.info.

Горячая линия для консультации с номеров оператора Феникс 45045 и 062 28 45045 штаб ОД «ДР» «Здоровое движение», а также для звонков с оператора МТС +3 8 095 556 13 99

- После рассмотрения заявки ответ о включении гражданина в список на въезд и дата въезда либо отказ в удовлетворении заявки отправляется гражданину на электронную почту или сообщается с помощью средств телефонной связи. Заявка рассматривается штабом в срок до 10 рабочих дней, - говорится в сообщении.

Прибывшие на территорию Донецкой Народной Республики будут проходить двухнедельную обсервацию в больницах ДНР.

Напомним, что КПВВ "Еленовка" открывали на один день 7 июля. Тогда же было сказано, что определять дни работы контрольно-пропускного пункта будет Межведомственный штаб.

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