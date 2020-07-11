Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 июля 2020 года: За все время Covid-19 зарегистрирован у 1360 жителей
В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 24 жителей.
Согласно исследованиям, проведенным 10 июля, выявлено 24 случая заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.
Отмечается, что два случая заражения коронавирусом зарегистрировано у прибывших из Украины 7 июля.
- Они проходили обсервацию в городской клинической больнице №9 Макеевки, - рассказывают в здравоохранительном ведомстве Республики. - Заболевшие переведены в специализированные учреждения здравоохранения.
Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее.
- В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - сказали в Минздраве ДНР. - По результатам двух отрицательных тестов было выписано 17 человек.
За все время коронавирусная инфекция была выявлена у 1360 жителей Донецкой Народной Республики. Из этого числа 618 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 79 летальных случаев. Лечение продолжают 663 пациента.
На подконтрольной Киеву территории ДНР за сутки зарегистрировали семь случаев заражения, а за все время коронавирус был выявлен у 758 жителей.
- Напоминаем о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям Республики в министерстве здравоохранения ДНР.
Глава Минздрава Республики заявила «Комсомолке», что уже в скором времени эпидемия пойдет на спад.
- Судя по тому, как ситуация развивалась в том же Китае, сейчас ожидаем, что коронавирусная инфекция у нас постепенно пойдет на спад, - говорит Ольга Николаевна. - Но быстро это не произойдет. Будут появляться новые очаги, где-то будут болеть родственники, где-то медработники… Пока большая часть населения не переболеет вирусом, я думаю, эпидемия не остановится.
Тем временем, в Донецке открылись кинотеатры. Цены на билеты снижены. Расположение зрителей в зале – в шахматном порядке. При этом продолжает свое действие и так называемый масочный режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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