2020-07-11T12:15:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 июля 2020 года: За все время Covid-19 зарегистрирован у 1360 жителей

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 11 июля 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирус в ДНР выявлен у 1360 жителейЗа все время коронавирус в ДНР выявлен у 1360 жителейФото: Андрей АБРАМОВ
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В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 24 жителей.

Согласно исследованиям, проведенным 10 июля, выявлено 24 случая заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

Отмечается, что два случая заражения коронавирусом зарегистрировано у прибывших из Украины 7 июля.

- Они проходили обсервацию в городской клинической больнице №9 Макеевки, - рассказывают в здравоохранительном ведомстве Республики. - Заболевшие переведены в специализированные учреждения здравоохранения.

Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее.

- В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - сказали в Минздраве ДНР. - По результатам двух отрицательных тестов было выписано 17 человек.

За все время коронавирусная инфекция была выявлена у 1360 жителей Донецкой Народной Республики. Из этого числа 618 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 79 летальных случаев. Лечение продолжают 663 пациента.

На подконтрольной Киеву территории ДНР за сутки зарегистрировали семь случаев заражения, а за все время коронавирус был выявлен у 758 жителей.

- Напоминаем о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям Республики в министерстве здравоохранения ДНР.

Глава Минздрава Республики заявила «Комсомолке», что уже в скором времени эпидемия пойдет на спад.

- Судя по тому, как ситуация развивалась в том же Китае, сейчас ожидаем, что коронавирусная инфекция у нас постепенно пойдет на спад, - говорит Ольга Николаевна. - Но быстро это не произойдет. Будут появляться новые очаги, где-то будут болеть родственники, где-то медработники… Пока большая часть населения не переболеет вирусом, я думаю, эпидемия не остановится.

Тем временем, в Донецке открылись кинотеатры. Цены на билеты снижены. Расположение зрителей в зале – в шахматном порядке. При этом продолжает свое действие и так называемый масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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