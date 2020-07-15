2020-07-15T14:31:38+03:00
Политика

В годовщину удара украинской авиации в Снежном местные жители возложили цветы

Люди несли цветы к дому, который оказался в эпицентре обстрела
Екатерина Сорока
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По городу Снежное были разрушены объекты инфраструктуры и многоэтажный дом. Фото: Общественное движение «Донецкая Республика»По городу Снежное были разрушены объекты инфраструктуры и многоэтажный дом. Фото: Общественное движение «Донецкая Республика»
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15 июля жители Снежного с самого утра приходят к дому №14 на улице Ленина, чтобы возложить цветы и почтить память погибших в украинском авиаударе шестилетней давности. В тот день погибли 12 мирных жителей, еще не менее десяти человек получили ранения. В их числе был ребенок.

— Каждый год этот день возвращает нас к осознанию того, что Киев готов на любые преступления, чтобы сломить волю жителей Донбасса. Украинские силовики целенаправленно пускали ракету за ракетой по городу, зная, что там находятся дети, старики, женщины. Такое нельзя забыть и невозможно простить, — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте лидера страны.

Напомним, что шесть лет назад украинская авиация ранним утром нанесла удар по еще спящему городу Снежное. В самом эпицентре оказался центр населенного пункта. Штурмовик СУ-25 выпустил шесть ракет. В результате обрушилась часть жилого дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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