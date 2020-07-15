В годовщину удара украинской авиации в Снежном местные жители возложили цветы

15 Июль 2020 2020-07-15T14:31:38+03:00

Люди несли цветы к дому, который оказался в эпицентре обстрела

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15 июля жители Снежного с самого утра приходят к дому №14 на улице Ленина, чтобы возложить цветы и почтить память погибших в украинском авиаударе шестилетней давности. В тот день погибли 12 мирных жителей, еще не менее десяти человек получили ранения. В их числе был ребенок.

— Каждый год этот день возвращает нас к осознанию того, что Киев готов на любые преступления, чтобы сломить волю жителей Донбасса. Украинские силовики целенаправленно пускали ракету за ракетой по городу, зная, что там находятся дети, старики, женщины. Такое нельзя забыть и невозможно простить, — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте лидера страны.

Напомним, что шесть лет назад украинская авиация ранним утром нанесла удар по еще спящему городу Снежное. В самом эпицентре оказался центр населенного пункта. Штурмовик СУ-25 выпустил шесть ракет. В результате обрушилась часть жилого дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU