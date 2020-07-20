«Он мечтал организовать рок-фестиваль для дончан»: В Донецке прошел вечер памяти музыканта Сергея Тарана, который ушел из жизни в 48 лет

Сегодня в Донецке в «Кинокульте» состоялся вечер памяти русского композитора, поэта, рок-музыканта Сергея Тарана. 40 дней, как перестало биться его сердце, в котором Донецк и Питер сплелись навсегда. А потому такой же вечер памяти в этот же день прошел в Питере.

Его исполнение всегда отличалось невероятной искренностью. Фото: архив Сергея Тарана

Сергей родился в Донецке, здесь состоялся, как музыкант, работал в Донецкой филармонии, был лидером рок-группы «Стороны света» а Питер, по словам Сережи, был его духовной родиной. Вместе с тем он всегда оставался дончанином, а на его Питерских, Тамбовских, Петрозаводских афишах стояло «город Донецк», чем он гордился. Вся его музыка отличается необыкновенной лиричностью, а тексты наполнены философским смыслом.

Сергей ушел в самом расцвете лет. Фото: архив Сергея Тарана

Вечер памяти собрал друзей, поклонников, коллег Сергея. Звучали его песни, слова воспоминаний, кадры из различных выступлений. Очень тронуло выступление дочери Сергея – Виктории, которая исполнила несколько песен отца.

- Папа очень любил жизнь, очень любил людей, - сказала Виктория, сдерживая слезы. – Сегодня мой день рождения и так совпало, что сегодня 40 дней, как нет папы. Я исполню песни, написанные им еще до моего рождения.

Надо сказать, что девушка унаследовала талант отца и работает в хоре Донбасс Оперы. Ее исполнение растрогало даже сильных мужчин.

А мне вспомнилось наше единственное по Вайберу интервью с Сергеем. Тогда он буквально болел баталиями, развернувшимися вокруг имени Ленинградского рок-клуба и отстаивал легенду яростно и честно, собственно, только так он и умел. Я помню, как он рассказывал, что принципиально отказался от участия в весьма выгодном музыкальном проекте, потому, что в нем участвовали те, кто не поддержал Донбасс. Он не предал дончан даже в малом.

Звучали песни Сергея.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Моя гражданская позиция по Донбассу и Крыму с 2013 года – железобетонная и не зависит ни от смены риторики наших политиков, ни от каких-либо других перемен погоды. И со мной её разделяет Герман Владимиров, возглавляющий Музей боевого братства России в Санкт-Петербурге, - сказал мне тогда Сергей. - И я не поступлюсь ею даже в пользу музыкальной карьеры. В том проекте участвовали «Машина времени», «Аквариум» и другие группы с лидерами, которых мы различны во мнениях по этому вопросу. Между увековечиванием своего имени рядом с такими легендами и чистотой своей гражданской совести, я выбрал последнее и отказался от участия в проекте. Не берусь судить других музыкантов – они имеют право на собственное мнение. Знаете, тогда в 2014 году, я думал, что все в Питере за Донбасс. Но это не так. Я был даже обескуражен, насколько оказался далек от своего понимания реальной ситуации. Я бы не сказал, что здесь в России люди чужие Донбассу. Чужих нет. Но и таких своих, которых мы бы желали иметь в союзники, в полном нашем понимании, тоже не много.

На вечере выступили друзья и коллеги Сергея.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В этом был весь он. Поэтому и ушел, не прожив и полвека, сердце не выдержало.

Тогда мы много проговорили уже не для интервью. Сергей очень хотел провести рок-фестиваль по городам Республики, сделав такой донецко-питерский проект. Не успел. Коллеги обещают исполнить его мечту и сделать фестиваль имени Сергея Тарана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/791603" frameborder="0"></iframe> Вечер памяти рок-музыканта Сергея Тарана.Юлия АНДРИЕНКО

В финале вечера прозвучала одна из последних песен Сергея «Боже, храни донецких!» По определенным причинам ее нет в широком доступе, слишком острые она затрагивает темы. Там есть замечательные слова про дончан: «Как им дремлется, Господи, когда ты даришь им сны, с их немыми вопросами об участи Русской весны?» Он не предал дончан ни в чем. И, думается, одним защитником Донбасса, кто замолвит на Небе за нас слово, стало больше.

А нам остается слушать его песни, читать его стихи. Виктория Таран вручила всем на память об отце диски и открытки с его стихами.

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