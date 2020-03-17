Рок-музыкант из Донбасса Сергей Таран: «Ленинградский рок-клуб – это легенда, а не шансон с караоке»

Музыкант, поэт, дончанин Сергей Таран – один из тех, кто представляет Донбасс в России и не где-нибудь, а в мире рок-музыки, да еще в Санкт-Петербурге. Он участвовал во многих музыкальных проектах, выступал на множестве фестивалей и неоднократно получал призовые и лауреатские места.

- Первый раз я попал в Ленинград в далёком 1989 году. С тех самых пор в моей жизни образовались две параллельные реальности - Донецк и Петербург, - говорит Сергей. Город на Неве считаю своей духовной Родиной, но тем не менее продолжаю оставаться донецким музыкантом. Когда в анонсе питерских, московских, тамбовских, петрозаводских и других концертов рядом с моим именем на афишах пишут «город Донецк», я этому только рад и всячески приветствую.

- Чего удалось достичь в музыкальной карьере в последние годы? – интересуюсь у Сергея.

- Первые свои питерские регалии я получил в 2014 году на международном фестивале «Топос». Потом был городской музыкальный фестиваль «Клондайк». На этом фестивале мой проект «Стороны Света» получил главный приз в номинации «Русский рок». Диплом вручали рок-журналист Андрей Бурлака и председатель совета ЛРК Николай Михайлов. Годом позже был диплом на фесте «Русская Слава» и премия на международном конкурсе «Счастливая Планета», - перечисляет он.

Фото: архив Сергея Тарана

Самым дорогим и памятным моментом для меня было вручение диплома «Открытие года 2016» от арт-салона Невский 24 и присвоение звания - резидент. Арт-салон Невский 24 был островком того самого настоящего Ленинградского рок-клуба. На его сцене нередко выступали звёзды первого и высшего эшелонов. Сейчас, к сожалению, это ещё одна красивая история культурной столицы.

Последний раз в Донецке музыкант был летом 2017 года. Тогда, не смотря на страшную жару, с большим успехом прошёл его концерт в легендарном баре «Ганджубас».

Ему же принадлежит идея донецко-питерского проекта.

Фото: архив Сергея Тарана

- Это чрезвычайно интересная история. Потребовалась серьезная запись для одного фестивального сборника. Я обратился к своему донецкому другу, соратнику по группе «Стороны Света» Вадиму Прибыткову, отправив ему запись под гитару двух своих песен «Штыком в землю» и «Солнечный гость», - вспоминает музыкант. - Они вместе с басистом Максимом Святуном (гр. «Доктрина») записали ритм-секцию – бас и барабаны. А в Питере мы уже доделали остальную аранжировку. Что интересно – в этих песнях прописана гитара, которую в свое время «Аквариуму» подарил легендарный британский музыкант Грэм Нэш. Гитарные партии на эти песни записал известный петербургский гитарист Константин Караник. Вот такой донецко-питерский союз, в котором звучит британская гитара. Кстати, эта гитара звучит во многих знаменитых композициях русского рока, в том числе и в хите группы «ДДТ» «Я получил эту роль».

Эти песни должны были войти в антивоенный сборник, однако, этого так и не случилось.

- Это была моя гражданская позиция. И со мной её разделяет Герман Владимиров, возглавляющий Музей боевого братства России в Санкт-Петербурге. Моя гражданская позиция по Донбассу и Крыму с 2013 года – железобетонная и не зависит ни от смены риторики наших политиков, ни от каких-либо других перемен погоды. И я не поступлюсь ею даже в пользу музыкальной карьеры, - признается Сергей. - В том проекте участвовали «Машина времени», «Аквариум» и другие группы с лидерами, которых мы различны во мнениях по этому вопросу. Между увековечиванием своего имени рядом с такими легендами и чистотой своей гражданской совести, я выбрал последнее и отказался от участия в проекте. Не берусь судить других музыкантов – они имеют право на собственное мнение. Знаете, тогда в 2014 году, я думал, что все в Питере за Донбасс. Но это не так. Я был даже обескуражен, насколько оказался далек от своего понимания реальной ситуации. Я бы не сказал, что здесь в России люди чужие Донбассу. Чужих нет. Но и таких своих, которых мы бы желали иметь в союзники, в полном нашем понимании, тоже не много.

Диплом Сергею вручали Андрей Бурлака и Николай Михайлов. Фото: архив Сергея Тарана

При этом Сергей не просто погружен в питерский мир рок-тусовки и творчества, он как может помогает своим землякам. Постоянно участвует во всех благотворительных мероприятиях, которые касаются Донбасса, не дает замалчивать тему войны, помогает собирать гуманитарную помощь дончанам.

- Сергей, легендарный Ленинградский рок-клуб в начале марта отметил свое 39-летие. На нем выросло все мое поколение. Это святое! А недавно я узнала, что есть те, кто под маркой ЛРК исполняют шансон. Ты имел отношение к Ленинградскому рок-клубу, воспитывался на этой культуре. Что сейчас происходит? – спрашиваю музыканта.

- Сплетни и клевету распространять не буду. Я выскажу только свое мнение, то, как это видится мне, - предупреждает Сергей. - Не так давно под маркой ЛРК в интернете начали распространяться публикации сомнительного и, не побоюсь этого слова, оскорбительного содержания. Это вызвало бурю негодования со стороны неравнодушных людей. Последней каплей для меня была афиша - «Ленинградский рок-клуб. Живая музыка, корпоративы, шансон, караоке, диско-бар». Тому, кто хоть чуточку в теме, не надо объяснять насколько это возмутительно и оскорбительно. ЛРК - это одно из моих духовных начал, источник творческого вдохновения в юности. Я не мог остаться равнодушным по этому вопросу.

Фото: архив Сергея Тарана

- И кто посягнул на святая святых?

- Доселе я никогда не знал этого человека, и до сих пор не знаю его лично. Некий Иван Маршал, как он сам себя называет. Настоящее имя - Иван Сергеевич Беспалько, который уехал из Донбасса, как только там началась война, в 2014 году. Был сначала в Москве, затем перебрался в Питер. Этот субъект оформил на себя региональную общественную организацию «Ленинградский рок-клуб», не получив одобрения со стороны большинства людей к этому причастных. Организовал вокруг ЛРК подобие некой иерархии, мол - это тоже самое, настоящее, легендарное, только пришли новые люди. Абсурднее ситуацию даже сложно себе представить. Это возмутило всех! Но наше возмущение наткнулось на оскорбления и даже угрозы со стороны самозванцев.

- Самое неприятное, что это наш земляк… Но как такое возможно, не могу понять?

- ЛРК перестал существовать в начале 90-х. Те цели, которые стояли перед клубом, были нивелированы временем. Авторские права за этим брендом никто не сохранял. Музыканты, входившие в рок-клуб, просто перестали в нем нуждаться. У каждого из них начался свой путь. Команда же Беспалько явно думает, что занимается благим делом, что они возрождают легенду. Вот только ни один человек, имеющий непосредственное отношение к легенде, их в этом не поддерживает. Ну, назовитесь вы «Рок-клуб имени Антона Рубинштейна» или «Рок-клуб «Ленинград», «78-й регион» никаких претензий бы к вам не было. Ленинградский рок-клуб - как-то не по Сеньке шапка. Я имею полное право высказываться по этому вопросу. Отцы-основатели ЛРК, не единожды награждавшие меня дипломами различных фестивалей и конкурсов, поручили мне дать это интервью для Донецка. Я, как участник Петербургского рок-клуба и региональной общественной организации «Музыка XXI» (учредители Андрей Бурлака, Александр Семёнов, Андрей Антонов. Все они имели непосредственное отношение к работе настоящего ЛРК в советское время) с радостью выполняю эту миссию.

3-я премия на антивоенном, международном конкурсе "Счастливая планета" за песню "По мёртвому полю". Фото: архив Сергея Тарана

- Неужели ветераны рока это проглотят? Или может, как когда-то из цензуры и желания управлять молодежным движением, возник Ленинградский рок-клуб, так и сейчас самозванцы заставят вас сплотиться?

- Для начала нужно определиться что есть – Ленинградский рок-клуб. Есть искусствоведы, музыкальные журналисты, которые знают по дням всю его историю. Есть книги об истории ЛРК. Есть живые носители истории, которые в конце концов могут расставить все точки над «i». А то, что делают эти ушлые ребята — это профанация. Вот просто представьте, это, как если бы я в Донецке в каком-нибудь гараже «возродил» бы Донецкую рок-мастерскую, никого об этом не спросив. Так не делается. Мы имеем опыт подобных возрождений. Тогда в далёком 1994 году мы возрождали рок-мастерскую на её родной базе. Делали это под руководством Виктора Ткаченко. Делали правильно и по-человечески. Федотов, Коваль, Кукушкин, Тищенко и другие легенды донецкого рока не дадут соврать.

Фото: архив Сергея Тарана

Ребята, возглавляемые Беспалько, вместо того что бы заручиться поддержкой старой гвардии, кинулись самих себя пиарить на весь интернет и бросились Википедию переписывать, ставя себя в один ряд с «Аквариумом», «Алисой», «Кино», «ДДТ» и другими. Не позор ли это?

В знак протеста ветераны составили меморандум, в котором заявили, что «все организации, которые используют название ЛРК, не имеют ни малейшего отношения к подлинному рок-клубу на улице Рубинштейна, 13 и к Совету рок-клуба тех лет, и люди, их представляющие, представляют только самих себя и более никого».

«Открыть заново теперь в городе Санкт-Петербурге организацию либо место с теми же свойствами и традициями, какими обладал рок-клуб на ул. Рубинштейна, 13, и с таким же названием, в наше время невозможно по объективным причинам» - вот такой вынесли вердикт члены Ленинградского рок-клуба.

Группа "Стороны Света" - лауреат фестиваля "Клондайк". На фото - Сергей Таран и Марк Бомштейн (группа "Джунгли"). Фото: архив Сергея Тарана

- Хочется верить, что конфликт будет исчерпан. Есть какие-то незыблемые вещи, посягать на которые, святотатство. И надеюсь, что представители настоящего Ленинградского рок-клуба отметят свое 40-летие большим фестивалем в Донбассе. Было бы круто!

- Это потребует времени и сил, но вполне возможно. Нам есть с кем объединиться. А пока мы готовим новую программу в честь дня рождения Музея боевого братства России. Там прозвучат песни, посвященные Донбассу. Создается она при участии известных музыкантов - Сергея Заславского (группа «Мельница»), Марка Бомштейна (группа «Джунгли») и под патронатом продюсерского центра «Музыка XXI». И до встречи в Донецке!

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