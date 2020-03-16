«Весь Донецк переживает за тебя!» Дончане собирают деньги на лечение спортсмена Максима Николайцева, которого сбили на «зебре»

14 марта на проспекте Мира произошла страшная авария. 23–летний водитель за рулем «Фольксваген Пассат» сбил идущего по нерегулируемому пешеходному переходу Максима Николайцева – профессионального спортсмена клуба «Fight Masters» и тренера клуба «Легион».

В результате парень получил серьезную травму головы. Его состояние стабильное, но требуется длительный и дорогостоящий курс реабилитации. Деньги на лечение собирают всем городом. Об этом рассказали в администрации клуба спортсмена.

Подробности аварии сообщил его тренер – Иван Луговской. По его словам, все произошло днем, когда максим проводил тренировку на улице. Вместе с другими ребятами из клуба он бежал кросс по тротуару вдоль проспекта Мира. Как старший группы, Максим первый вышел на дорогу, чтобы перейти ее по пешеходному переходу. Автомобиль, который приближался, затормозил, но следующий за ним – пошел на обгон. На большой скорости он и сбил идущего по «зебре» спортсмена.

Максим Николайцев – профессиональный спортсмена клуба «Fight Masters». Фото: vk.com/nikolaytsevmaksym

– Максим получил тяжелые травмы. Был сразу же доставлен в реанимацию в больницу Калинина. Ему оперативно сделали все обследования. У него диагностировали перелом основания черепа и лицевых костей (орбитальная кость и скулы). Из–за перелома основания черепа туда попал воздух, что вызвало осложнение. Также у Максима сильный ушиб головного мозга. Это было показано на первой компьютерной томографии. Потом его осмотрели все остальные врачи. И было проведено обследование внутренних органов и костей. Всё цело. Если честно, я даже удивлен. Видимо, спортивная база дала о себе знать. Во время удара с автомобилем Максим вовремя сгруппировался. Так что тело отделалось ссадинами и царапинами. Но весь основной удар пришелся на голову, – рассказывает Иван Луговской.

Шансы на выздоровление у парня высокие. Уже после первых процедур он начал узнавать близких, слух и речь не нарушены. Новость о происшествии со звездой спортклуба мгновенно распространилась по социальным сетям. Несколько спортивных клубов открыли совместный сбор денег на лечение Максима.

– Огромная благодарность врачам больницы Калинина, которые на высоком уровне выполняют свою работу. Их профессионализм на высоком уровне, – говорит Иван Луговской. Спасибо всем, кто оказался неравнодушен. Уже есть первые перечисления, видим все сообщения в социальных сетях, не успеваем всем ответить. Мы благодарны за внимание и поддержку.

Как передать деньги:

Ресепшн клуба «FightMasters» – проспект Титова 9.

Ресепшн клуба «Легион» – улица Овнатаняна 16–а.

Ресепшн клуба «ReStart» и «Gedeon» – Ильича 21–в.

На карту Сбербанка – 4276 5210 9649 2156 (Луговской Иван Константинович)

На карту Приват банка – 4731 2191 0808 3894 (Горбунова Анна Михайловна)

Тренеру Максима Ивану Луговскому – 071 323 29 00.