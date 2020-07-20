Персонал Васильевской насосной станции вынужден прятаться в убежище из-за обстрелов ВСУ

20 Июль 2020 2020-07-20T21:06:50+03:00

Сегодня вечером ВСУ «утюжили» населенные пункты ДНР сразу с двух точек. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

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Около семи часов вечера украинские силовики открыли огонь по Васильевской насосной станции, где в это время еще находился персонал. Они вынуждены прятаться в убежище, пока огонь не утихнет. Об этом в срочном сообщении доложило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Под обстрел со стороны ВФУ попал район Васильевской насосной станции первого подъема ЮДВ, персонал вынужден укрываться в убежище, — говорится в сообщении.

По оперативной информации Представительства ДНР в СЦКК известно, что обстрел велся по направлению Каменка – Васильевка. Силовики использовали мины, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Тем же временем в Горловке от огня ВСУ страдал поселок 6/7. Туда прямым попаданием снаряд упал на жилой дом. К счастью, обошлось без жертв.

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ИСТОЧНИК KP.RU