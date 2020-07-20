Персонал Васильевской насосной станции вынужден прятаться в убежище из-за обстрелов ВСУ
Около семи часов вечера украинские силовики открыли огонь по Васильевской насосной станции, где в это время еще находился персонал. Они вынуждены прятаться в убежище, пока огонь не утихнет. Об этом в срочном сообщении доложило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
— Под обстрел со стороны ВФУ попал район Васильевской насосной станции первого подъема ЮДВ, персонал вынужден укрываться в убежище, — говорится в сообщении.
По оперативной информации Представительства ДНР в СЦКК известно, что обстрел велся по направлению Каменка – Васильевка. Силовики использовали мины, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Тем же временем в Горловке от огня ВСУ страдал поселок 6/7. Туда прямым попаданием снаряд упал на жилой дом. К счастью, обошлось без жертв.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обстрел тяжелым продолжается: Есть прямое попадание снаряда ВСУ в жилой дом в Горловке
Вынесло двери и пробита кровля. Обошлось без жертв (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»