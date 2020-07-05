За прошедшие сутки киевские силовики ни разу не выстрелили по ДНР

5 Июль 2020 2020-07-05T14:34:53+03:00

За прошедшие сутки ВСУ не произвели ни одного выстрела по ДНР. Фото: sharknews.ru

Об этом сообщили в СЦКК

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За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования ни разу не нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки со стороны ВФУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, - говорится в сообщении.

Тем временем, киевские силовики обстреляли поселок Голубовское в ЛНР. Для обстрела вооруженные формирования Украины использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение – 120-миллиметровый миномет. В результате огня – поврежден жилой дом.

Напомним, что вчера в СЦКК сообщали, что ВСУ выпустили по территории ДНР больше 90 боеприпасов. Украинская армия обстреливала донецкое и горловское направления.

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ИСТОЧНИК KP.RU