ВСУ обстреляли Голубовское – поврежден жилой дом

5 Июль 2020 2020-07-05T13:52:56+03:00

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Украинские вооруженные формирования один раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрелу подвергся район поселка Голубовское, - говорится в сообщении. - Огонь велся из 120-миллиметровых минометов.

В Управлении Народной милиции Республики отметили, что в результате обстрела жилой дом получил повреждения.

- В результате вооруженной провокации, устроенной вчера боевиками 93-й бригады под командованием военного преступника полковника Дмитрия Брыжинского, обстрелу из запрещенного Минскими соглашениями 120-миллиметрового миномета подвергся населенный пункт Голубовское, в результате чего получил повреждение жилой дом, расположенный по адресу: улица Юбилейная, дом 61, - рассказали в оборонном ведомстве ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU