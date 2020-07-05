2020-07-05T11:12:19+03:00
Коронавирус Covid-19

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 1242 жителей

За сутки коронавирус в ДНР зарегистрировали у восьми человек
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирус в ДНР был диагностирован у 1242 жителейЗа все время коронавирус в ДНР был диагностирован у 1242 жителейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус в ДНР выявлен еще у восьми жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены у приезжих из Украины, - говорят в здравоохранительном учреждении ДНР. - Другие случаи коронавирусной иинфекции Covid-19 выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее.

Отмечается, что среди заразившихся один медицинский работник.

- По результатам проведенных тестов – пять человек выздоровело, - сказали в Минздраве Республики.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 1242 жителей. Из этого чиста 547 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Зарегистрировано 76 летальных случаев. Лечение продолжают 619 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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