«Комсомолка» вместе с донецким кузнецом поблагодарила медиков за борьбу с коронавирусом

Идея по-особому поздравить медиков родилась месяц назад у давнего друга нашей редакции Заслуженного мастера Народного творчества ДНР - донецкого кузнеца Виктора Михалева.

- Смотрю как-то телевизор, а там министр здравоохранения Ольга Долгошапко рассказывает о ситуации с зараженными коронавирусом, о том, какие меры Минздрав принимает, и так далее, - рассказывает мастер. – И меня как током пронзило. Захотелось что-то сделать для наших медиков, которые сейчас тоже на передовой.

Кузнец тут же позвонил в «КП», и завертелось! Работали над макетами, текстами, организацией акции. Но самым трудным оказалось выбрать тех, кого хотели отметить.

Составление этого списка легло на плечи лично министра Ольги Долгошапко. И составлялся он долго. Мы позже поняли – почему.

В ДОСТАТКЕ – СТОМАТОЛОГОВ И ДЕРМАТОЛОГОВ

Скептики не уставали повторять нам, что там будут только главврачи и их приближенные. Но ошиблись. Мы сами его несколько раз перечитывали. Там всего лишь несколько первых лиц, остальные – рядовые врачи, медсестры. Это те, на чьи плечи ложится колоссальная нагрузка и без угрозы коронавируса, а сейчас их рабочие будни сравнимы с фронтовыми.

Вот такую Царь-пушку выковал кузнец для Ольги Долгошапко, а донецкая «Комсомолка» сделала благодарностиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Дефицит врачей - больше шести тысяч. На треть больше не хватает и медсестер. Практически полностью укомплектованы только стоматологи и дерматовенерологи. Остро нужны анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой помощи, хирурги, педиатры, от которых «помог» избавиться так называемый пилотный проект семейной медицины, - говорит Ольга Долгошапко.

Ну а инфекционистов не хватало всегда. Вот с таким багажом мы вступили в борьбу с COVID-19.

КОМАНДА – НАШЕ ВСЕ!

В ДНР пока удается сдерживать эпидемию коронавируса. Этот факт объясняют заслугой именно Ольги Долгошапко.

Процесс создания розы из металлаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Эта волевая женщина больше 30 лет проработала акушером-гинекологом в Донецком региональном центре охраны материнства и детства. А когда началась война без колебаний возглавила Первый военный госпиталь. Во время массового поступления раненых Ольга Николаевна вставала за операционный стол, как рядовой военный хирург.

Жесткий доклад о демографической ситуации перед депутатами только что назначенного министра многие помнят до сих пор. Тогда Ольга Долгошапко озвучила нелицеприятные цифры – через 75 лет мы можем потерять все население Республики.

Говорила новый министр и о том, что нужно делать для исправления этой пугающей статистики – льготы, пособия для семей с новорожденными.

«Ее точно снимут, или того хуже! Нельзя так резко!» - шептались в кулуарах. Но за два года ее руководства Минздравом ситуацию удалось переломить: рожать в Республике стали больше. Во главу угла поставили заботу о здоровье молодых.

Списки составлялись тщательно. В основном благодарили медсестерФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ольга Николаевна в знак благодарности подарила донецкому кузнецу икону - ее он повесит в своей мастерскойФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Все это время борьбы с коронавирусом приемная и кабинет министра напоминают Смольный в 1917 году. С эпидемией такого масштаба мир столкнулся впервые. Но питание в больницах, лекарства, средства защиты – никто не отменял. И с этими вопросами – тоже паломничество.

Но министр не только озвучивает сводки о коронавирусе. Она не устает благодарить тех, кто в одной с ней команде.

- Это сотрудники инфекционных стационаров (сейчас в Республике таких семнадцать. – Ред.), водители скорой помощи, все, кто перевозит больных, пробирки с анализами. Это и работники прачечных, столовых. И конечно, наша доблестная санстанция! Лаборанты, дезинфекторы, которые каждый день своим трудом спасают чьи-то жизни.

Все эти люди вошли в наш список благодарностей.

«ЖДИ МЕНЯ» ПО-ДОНЕЦКИ

- Эти розы – лишь маленькая частица признательности от дончан! – говорит кузнец министру. Видно, как Михалев волнуется. У него же философия железобетонная – никогда не сделает работу для утратившего «землю под ногами» чиновника или того, кто не понимает, что такое война на Донбассе. Он может просто раздать эти розы на очередном фестивале кузнечного мастерства, за одно только искреннее «спасибо!». Но ни за какие деньги не продаст их человеку «без веры». Так кузнец называет тех, кто сомневается, что Победа - будет за нами.

Виктор Петрович за годы войны сделал тысячи сувениров из осколков. Львиную долю - он раздает в качестве подарковФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Как встретились министр и мастер – нужно было видеть! Оказывается, Ольга Николаевна давно покупает «снарядные розы» Михалева.

- Как еду в Москву, обязательно привожу эти розы из снарядов, - признается министр. – И в Министерство здравоохранения возила, своим родным. Привожу столько, сколько могу унести. Покупала эти шедевры на рынке. Знала, что мастер донецкий, и вот только сейчас увиделись!

Прихрамывая (у кузнеца – травма ноги), Виктор Петрович подошел к Ольге Николаевне, и они впервые поздоровались. Маски сняли – министр разрешила. И обнялись они так тепло, будто знали друг друга всю жизнь.

Министру от всех жителей Республики вручили Комсомольскую благодарностьФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Сколько ж вы делали эти шедевры для нас? – спрашивает министр.

- Та недели две, - скромничает мастер. У него пальцы почернели от работы с металлом, кое-где видны свежие ожоги - спешил. Виктор Петрович заметно стесняется своих рук.

- Если какие-нибудь проблемы со здоровьем будут – обращайтесь, - говорит мастеру министр.

- Да я вас тревожить не буду, - отнекивается Михалев. – Это вы, Оля, говорите, кому что выковать, - сделаю!

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