«Комсомолка» положила начало набережной в Донецком ботсаду

К этой акции мы готовились несколько недель, и свершиться событие должно было именно 24 мая 2020 года. Но борьба с коронавирусом внесла свои коррективы и в нашу акцию.

Так выглядит пруд, возле которого будут расти ивушки КомсомолкиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Труднее всего пришлось с табличкой

Все складывалось гладко только с ботсадом. Сотрудники выделили нам место у пруда, подготовили саженцы ив. В задумке эти молодые деревья должны дать старт новой набережной. За старыми, полувековыми ивами ухаживали постоянно, но этим деревьям уже крайне нужна была молодая смена.

Редактор Ольга Гальская приехала посмотреть на комсомольские ивушки и на следующий день, чтобы убедиться, что все в порядкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Мы занялись изготовлением памятной таблички. Это на первый взгляд все просто. Но на самом деле, надпись должна была быть лаконичной и красивой, а сама конструкция – устойчивой к дождям, ветрам и солнцу.

Заместитель редактора Никита Макаренков первым высадил саженец ивыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Заместитель редактора Никита Макаренков первым высадил саженец ивыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Многие изготовители подобных вещей ушли в глухую удаленку. Другие же заламывали цены, как будто мы хотели ее позолотить и инкрустировать стразами Сваровски.

Нашлась одна мебельная фирма, которая по доброте душевной согласилась сделать одну табличку. (А вообще они берутся за крупные заказы).

Набирали воду осторожно, чтобы не открыть купальный сезонФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Согласились, и, наверное, пожалели. Потому как нас подгоняло время и ботсад, мы подгоняли их. Они – поставщиков материала и т.д.

В итоге первая табличка получилась красивой, но неправильной. Слово «аллея» нельзя было писать, потому как это не аллея в широком понимании, а композиция из ив. Сотрудники ботсада ни в какую не соглашались придать слову «аллея» более широкое значение. Еще бы! Они – научные работники, сам ботсад – один из крупнейших в Европе, и создавался он прежде всего как научно–исследовательский институт. Короче, табличку нужно было срочно переделать.

Вот та самая памятная табличка, о которой в фирме - производителе не забудут долгоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Директор мебельной фирмы уже вздрагивала при наших звонках. К этому времени саженцы уже не могли больше ждать… Мы и так задерживались с акцией на 11 дней. Поэтому табличка нужна была «еще вчера». Когда 5 июня мы зашли на эту фирму взять правильную табличку, директор вместо «здравствуйте» выразилась просто: «О Господи!» Нам даже сделали скидку, пока мы искали недостающую сумму. Как говорится, лишь бы ушли сажать. И все равно, ребятам огромное спасибо!

Павел Ханарин знает какие-то заклинания, чтобы его дерево росло лучше всехФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Набережная большая, поэтому все журналисты «Комсомолки» со временем посадят там деревьяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В день акции родились утята

В это время в ботсаду нас уже ждали. Место у пруда, где мы решили сделать набережную – действительно чудесное! Тишина, спокойствие. Прямо у «комсомольских ив» живут две утиные семьи.

А это мама - уточка со своими птенцами, которые родились прямо перед нашей акцией!Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

И прямо в этот день у уток произошло радостное событие – родились утята. Пока сотрудники нас ждали – любовались, как мама – утка учит малышей плавать, выталкивая из гнезда. И это примета, конечно, хорошая. И для набережной, и для нашей «Комсомолки».

Свою лепту внес и наш корреспондент Роман ПобережнюкФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В отличие от других, Роман принес аж три ведра для саженцаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Принялись высаживать. Помогал нам в этом Николай Жижко, инженер лаборатории дендрологии, выпускник биофака Донецкого национального университета. Он показал, как нужно бережно взять саженец, опустить в лунку, а потом аккуратно прикопать руками, только потом засыпать с помощью лопаты.

а нашей акцией наблюдали не только сотрудники, но и прогуливающиеся дамы, которые разрешили их фотографировать при условии, что на снимках будут худыми и красивымиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Как вам работать, что называется, на курорте? – с завистью спросили у Николая, который занимается многими проектами, среди которых живая изгородь, фруктовые деревья и «Сад лиан».

- Отлично! – признался парень. – Бывает просто валишься с ног. Но это приятная усталость – ведь работаешь на свежем воздухе, все время изучаешь деревья, растения.

Николай помогал нам правильно высадить деревья и не скрывал, что нашел в ботсаде свое призваниеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Мы с радостью пообещали, что продолжим высаживать деревья на набережной, привлекать к этому наших читателей и друзей. И дончане, при желании, тоже могут принять участие. Здесь, по согласованию с руководством ботсада, можно будет поставить лавочки, миниатюрные скульптуры. (Кстати, наш друг кузнец Виктор Михалев уже заинтересовался!)

- Проект имеет долгосрочную перспективу, - сказала директор ботсада Светлана Приходько. – Растения будут высажены пейзажными группами - маленькие и большие деревья, декоративные растения. Так что у горожан будет еще один островок отдыха. Приглашаю организации присоединиться к акции «Комсомолки»!

Первопроходцы после работы позировали гостям и сотрудникам пресс - службы ботсадаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Наша табличка - в самом начале набережнойФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Справка

Коллекция ив в Донецком ботаническом саду создавалась с конца 60-х годов прошлого столетия. Изначально здесь находились. После расчистки территории проводилось поэтапное насыщение участка растениями местной и мировой флоры. В 70-х – начале 80-х годов вдоль береговой линии были высажены ивы, клены, робинии, дубы, боярышники, ольха, тополя и сирень.

Поскольку ивы были высажены более полувека назад, растения постарели, многие выпали и находятся в аварийном состоянии, поэтому сейчас актуально проведение их замены. Высадка коллекции видов и сортов ив планируется вдоль береговой линии в Северном массиве. Растения будут высажены пейзажными группами, с доминирующими крупными растениями.

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