Денис Пушилин: Борьба за свободу ДНР неразрывно связана с защитой родного языка

6 Июнь 2020 2020-06-06T13:10:27+03:00

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей государства с Днем русского языка.

- В 221-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина примите самые искренние поздравления с особо значимым для всех нас праздником – Днем русского языка, - говорится в опубликованном на сайте руководителя государства тексте поздравления.

Пушилин отметил, что в 2014 году посягательство украинской власти на наши ценности и историю вызвало протест у каждого, кто дорожит Отечеством и воспитан на русской культуре.

- Борьба за свободу ДНР неразрывно связана с защитой родного языка, - подчеркнул Денис Владимирович.

В этом году русский язык стал единственным государственным языком Донецкой Народной Республики.

- Все инициативы, направленные на развитие русского языка, вызывают искренний отклик и живой интерес у жителей нашей Республики. Родной русский язык – свидетельство единства с народом России, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

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ИСТОЧНИК KP.RU