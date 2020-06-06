2020-06-06T13:10:27+03:00
Политика

Денис Пушилин: Борьба за свободу ДНР неразрывно связана с защитой родного языка

Глава ДНР поздравил жителей Республики с Днем русского языка
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Глава ДНР поздравил жителей Республики с Днем русского языкаГлава ДНР поздравил жителей Республики с Днем русского языкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей государства с Днем русского языка.

- В 221-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина примите самые искренние поздравления с особо значимым для всех нас праздником – Днем русского языка, - говорится в опубликованном на сайте руководителя государства тексте поздравления.

Пушилин отметил, что в 2014 году посягательство украинской власти на наши ценности и историю вызвало протест у каждого, кто дорожит Отечеством и воспитан на русской культуре.

- Борьба за свободу ДНР неразрывно связана с защитой родного языка, - подчеркнул Денис Владимирович.

В этом году русский язык стал единственным государственным языком Донецкой Народной Республики.

- Все инициативы, направленные на развитие русского языка, вызывают искренний отклик и живой интерес у жителей нашей Республики. Родной русский язык – свидетельство единства с народом России, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 30 жителей

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 672 человек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Денис Пушилин: Борьба за свободу ДНР неразрывно связана с защитой родного языка
Коронавирус в ДНР выявлен еще у 30 жителей
Коронавирус в ЛНР: от Covid-19 излечились еще 16 жителей
Погода в Донецке на день: 6 июня температура воздуха прогреется до +26
Погода в Луганске на день: 6 июня ожидается переменная облачность, без осадков
В ДНР выделили шесть миллиардов рублей на развитие государства в 2020 году
В ЛНР ввели факультативное изучение украинского языка
Подразделения Народной милиции ЛНР начали подготовку к Параду Победы
Следственный комитет РФ установил причастных к обстрелу села Таврическое в Донбассе
ГИА в ДНР – 2020 пройдет с 29 июня по 28 июля
С 1 сентября школы ДНР перейдут на российские образовательные стандарты
Минздрав ДНР запустил акцию «Сдать кровь во имя здоровья детей»
Когда Украина планирует открытие КПВВ в Донбассе
ВСУ обстреляли Еленовку: ранена мирная жительница
Коронавирус в ДНР: У двух прибывших из России тест на COVID-19 показал положительный результат
Парад Победы в Донецке – 2020 проведут 24 июня
Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям украинских боевиков, стрелявших по Старомихайловке