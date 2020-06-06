Денис Пушилин: Борьба за свободу ДНР неразрывно связана с защитой родного языка
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей государства с Днем русского языка.
- В 221-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина примите самые искренние поздравления с особо значимым для всех нас праздником – Днем русского языка, - говорится в опубликованном на сайте руководителя государства тексте поздравления.
Пушилин отметил, что в 2014 году посягательство украинской власти на наши ценности и историю вызвало протест у каждого, кто дорожит Отечеством и воспитан на русской культуре.
- Борьба за свободу ДНР неразрывно связана с защитой родного языка, - подчеркнул Денис Владимирович.
В этом году русский язык стал единственным государственным языком Донецкой Народной Республики.
- Все инициативы, направленные на развитие русского языка, вызывают искренний отклик и живой интерес у жителей нашей Республики. Родной русский язык – свидетельство единства с народом России, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в ДНР выявлен еще у 30 жителей
За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 672 человек (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU