6 Июнь 2020 2020-06-06T12:03:10+03:00

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 672 человек

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В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по результатам проведенных 5 июня исследований, коронавирус в ДНР выявлен еще у 30 жителей.

Отмечается, что один из новых зараженных ребенок. Он прибыл с бабушкой из Российской Федерации.

- Также среди новых случаев инфицирования девять медицинских работников, - сказали в Минздраве Республики. - Кроме того, зарегистрирован один летальный случай от коронавирусной инфекции – женщина в возрасте 82 лет.

За все время коронавирус в Донецкой Народной Республике был диагностирован у 672 жителей. 167 человек из этого числа – выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Лечение продолжают 470 пациентов. Зарегистрировано 25 летальных случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU