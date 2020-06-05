«Был ранен, но не покинул поле боя»: Боевой путь полного кавалера ордена Славы Ивана Лазаренко

В Кировском на фасаде одного из домов установили мемориальную доску. Она посвящена памяти ветерана Великой Отечественной войны, участника боевых действий, полного кавалера ордена Славы Ивана Гавриловича Лазаренко.

До этого на памятной доске была только надпись о том, что в этом доме жил Лазаренко, теперь же, на обновленном мемориале появилось фото героя.

На фасаде дома, в котором жил Лазаренко, установили памятную доскуФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Сегодняшнее событие - это не только дань уважения и благодарности, но и важный момент в патриотическом воспитании молодежи. Мы никогда не забудем подвиг наших дедов и отцов, - сказал руководитель исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов. - Наш долг - чтить память погибших в той страшной войне и проявить заботу о живых ветеранах, всех тех, кто завоевал наш мир и свободу.

На открытии мемориальной доски собрались жители КировскогоФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Иван Лазаренко родился в селе Сончино, Воронежской области. После окончания начальной школы работал на местном масложировом комбинате до призыва в армию в октябре 1941 года. На фронт Иван Гаврилович попал в феврале 1942-го.

18 июня 1943 года, будучи еще курсантом, в боях в районе города Великие Луки на станковом пулемете отбил атаку противника, уничтожил вражескую пулеметную точку и больше десяти гитлеровцев. Был ранен, но не покинул поля боя.

«Приказом по 21-й гвардейской Невельской стрелковой дивизии от 29 декабря 1943 года курсант Лазаренко Иван Гаврилович награжден орденом Славы 3-й степени», - говорится в наградном листе.

В ночь на 1 июня 1944 года, исполняющий обязанности командира взвода разведки Иван Гаврилович Лазаренко с подчиненными преодолел проволочное заграждение противника и атаковал его ротный опорный пункт близ села Мелехово, Псковской области.

- Бойцы взвода вывели из строя четыре огневые точки противника, истребили около 25 вражеских солдат и одного пленили, - значится в исторической справке.

28 июня 1944 года гвардии сержант Лазаренко награжден орденом Славы 2-й степени. Также «За смелые и решительные действия в тылу противника 3 июля 1944 года по удержанию переправы у деревни Сковородино» командир группы разведчиков Иван Лазаренко был награжден орденом Красного Знамени.

Иван Лазаренко полный кавалер ордена Славы. Фото: архив

В ночь на 10 сентября 1944 года группа разведчиков под командованием гвардии старшины Лазаренко, преодолела под огнем противника подступы к населенному пункту Салас (Латвия), стремительным броском ворвалась в расположение врага, уничтожила около десяти вражеских солдат и одного захватила в качестве «языка», без потерь возвратилась назад.

«Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Лазаренко Иван Гаврилович награжден орденом Славы 1-й степени», - указано в наградном листе.

За время боев в ходе Великой Отечественной войны Лазаренко получил четыре ранения. Несмотря на это всегда возвращался в бой.

После демобилизации в 1947 году Иван Гаврилович проживал в городе Кировское и работал столяром шахтоуправления № 4 треста «Октябрьуголь».

Иван Лазаренко - почетный гражданин города Ивано-Франковск, а также родного села.

Полный кавалер ордена Славы Ивана Гавриловича Лазаренко скончался 7 июля 1990 года в возрасте 66 лет.

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