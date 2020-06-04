Донецкий кузнец Виктор Михалев: Поблагодарить врачей за их подвиг – долг каждого

Врачи всего мира борются с пандемией, которая нежданно ворвалась в нашу жизнь. Они находятся на передовой в сражении с коронавирусом. Медики Республики – не исключение. Вместе с тем в Донбассе все еще идет война, поступают раненные, спасение которых в первую очередь зависит от врачей.

Около месяца назад Заслуженный мастер народного творчества Республики – донецкий кузнец Виктор Михалев – предложил «Комсомолке» запустить совместный проект и от всех неравнодушных дончан поблагодарить медиков за их подвиг.

«Комсомолка» вместе с Заслуженным мастером народного творчества запускает проект в поддержку медиковФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Они должны знать, что мы считаем их настоящими героями. Зачастую врачи не думают о себе, работая днями и ночами, чтобы спасти жизни других. Это заслуживает уважения, – сказал тогда Виктор Петрович.

Проект тут же двинулся с места. Мы запросили в министерстве списки «передовиков» медицины, чтобы каждому вручить благодарность от признательных жителей Республики. Глава ведомства Ольга Долгошапко пошла навстречу. Кузнец начал трудиться над созданием памятных сувениров для каждого медика – кованых роз.

«Комсомолка» вместе с Заслуженным мастером народного творчества запускает проект в поддержку медиковФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В работы вкладывает душу

Приезжаем в мастерскую к кузнецу. Уже на подходе слышен стук молотка – Виктор Петрович весь в работе. Не единожды замечали, что для мастера это не просто механический процесс. В каждое произведение (по другому это назвать не получается) он вкладывает душу.

– Вот если настроение не подходящее – за работу никогда не сяду. Начинаю что–то делать только тогда, когда четко понимаю для чего это все. Пытаюсь сделать что–то особенное, чтобы даже одинаковые розочки хоть чем–то отличались друг от друга. Ведь и в природе не бывает точных копий – где–то два, а где–то три листика. В одной лепестки более открытые, в другой только начали распускаться.

«Комсомолка» вместе с Заслуженным мастером народного творчества запускает проект в поддержку медиковФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Сегодня работаете с удовольствием?

– А как же! Поблагодарить медиков за их подвиг – это долг каждого простого трудового человека. Взять меня. Чем я могу отблагодарить людей, которые работают сутками? Я умею делать лишь то, что мне дал Господь – розочки и другие кованые сувениры. Поэтому я и решил подарить их медикам, которые помогают всем нам в трудное время. Донецк всегда был укутан розами, поэтому они давно стали его символом.

– Вы как–то связаны с медициной? Может когда–то хотели стать врачом?

– Мечты такой у меня лично никогда не было. Мои дочки пошли в этом направлении. Старшая – биолог. Младшая работает фармацевтом, помогает людям, выдает таблетки. В самом начале войны, когда начали поступать раненые с позиций, я сказал дочери: «Иди медсестрой и помогай – людям нужна помощь. Не за деньги, а потому что так нужно». Она без раздумий пошла, но ее не взяли.

– Какая работа из тех, которые устанавливали – для вас более ценна?

– Они все для меня ценные и трогательные. Первую работу с мастером по камню Игорем Валерьяновичем Пупенко мы поставили на Саур–Могиле. Потом поставили погибшим детям, погибшим милиционерам… они важны для меня тем, что мы отдаем свой долг и сохраняем память.

«Комсомолка» вместе с Заслуженным мастером народного творчества запускает проект в поддержку медиковФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Установят памятник в Питере

– А из тех работ, которые вы дарили известным личностям?

– Знаковой для меня была встреча с Владимиром Жириновским. По тому, как он встретил нас, я понял – Донбасс для всех имеет не простое значения. Мы как народная дипломатия, как простые люди, приехали поздравить его партию с юбилеем. Владимир Вольфович был доволен и даже руку нам пожал, хотя другим не жал. Также никогда не забуду встречу с Иосифом Кобзоном. Для меня она была особенно волнительной. К моему счастью – он был доволен подарком.

Какие памятники планируете устанавливать в ближайшее время?

– За моей спиной стоит памятник, которую будем устанавливать в Питере. В прошлом году ко мне приезжала делегация из Санкт–Петербурга. Сказали, что хотят видеть мою работу у себя в городе. Они попросили сделать так, чтобы она была связанна с войной и Донбассом. Вирус перебил планы, но мы выслали им фотографию работы – им понравилось. Надеюсь, что уже в сентябре поедем устанавливать ее в Россию.

– В основе этой работы тоже металл из снарядов?

– Да. Это авиационная бомба 1941–1945 годов. Ее мне передали поисковики. Я не знаю, куда она попала – на землю или в блиндаж? В композиции пять журавлей, которые уходят в небо и донецкие розы. А назвал эту работу: «Мне кажется порою, что солдаты...»

«Комсомолка» вместе с Заслуженным мастером народного творчества запускает проект в поддержку медиковФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Виктор Михалев уже седьмой год превращает осколки от снарядов в оригинальные сувениры. Гильзы, искореженное оружие, осколки от мин и даже от боеприпасов «Урагана» и «Града» свозят к кузнецу военные и местные жители. Находят на передовой и в поселках, постоянно обстреливаемых украинскими вояками.

Михалев дарит свою работу Валентине ЛисицеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Композиции мастера можно встретить в офисах звезд эстрады, известных спортсменов и политиков. Только с «Комсомолкой» кузнец вручил с десяток подарков знаковым личностям. Среди обладателей работ Михалева – актеры театра и кино Александр Михайлов и Борис Галкин, советский и российский писатель–сатирик Лион Измайлов, певица Юлия Чичерина, спортсменка Марьяна Наумова...

– Еще в начале войны я смастерил «Кувшин изобилия» для Рамзана Кадырова, – вспоминает мастер. – Попросил передать его через знакомых. До сих пор не знаю, дошел ли он до получателя.

Газманов хранит подарок в своем рабочем кабинете

Когда в Республику в первый раз за время войны приехал Олег Газманов, Михалев решил подготовить для него эксклюзивную работу. Кузнец подарил певцу композицию из искореженного автомата, найденного на поле боя в Дебальцево, и защитной каски. Все это украшает символ Донецка – розы.

На встречу с Газмановым Михалев приехал буквально за несколько минут до встречи. Руки кузнеца почернели от работы – он спешил.

– Наши люди не хотят войны. Об этом моя работа, подаренная вам, – сказал Михалев. – Видите, несмотря на все тяготы, роза устремляется к солнцу – к миру. Это вам на долгую память.

Газманов хранит подарок в своем рабочем кабинетеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Спустя год Народный артист России снова приехал в Донецк с концертом в честь дня Республики. Во время интервью в гостинице певец рассказал о судьбе композиции.

– Это очень интересная работа. Я пытался поставить ее где–нибудь дома, в гостиной, но жена сказала, что это творение довольно жесткое... И я поставил ее к себе в кабинет. Это замечательный подарок – ему вообще место в музее.

Заслужил похвалу от Кобзона

Большую корзину с металлическими розами Виктор Петрович подарил Иосифу Кобзону, когда мэтр в восьмой раз за войну приехал в Донецк поддержать земляков. Михалев, недолго думая, смастерил сувенир и с надеждой на личную встречу с Иосифом Давыдовичем отправился в театр оперы и балета, где должен был состояться концерт.

Решил пройти через служебный вход. Охрана узнала и пропустила. Мы встретили мастера уже в холле за сценой, где он дожидался Кобзона. Помогли ему пройти в гримерку к мэтру.

Заслужил похвалу от КобзонаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Иосиф Давыдович сказал, что это потрясающая работа! – рассказал Михалев, когда вышел от Кобзона. – Даже обещал помочь с выставкой.

Еще одну композицию мы вместе вручили американской пианистке украинского происхождения Валентине Лисице. Работа была уникальной – три розы, сделанные из осколков снарядов, лежат на скрипичном ключе, а обвивает их не лента, а металлический нотный стан.

– Здесь все гармонично и символично. Каждый лепесток розы, каждая нотка сделана из предметов с войны. Я заберу это чудо с собой в Рим и повешу дома над роялем.

Выковал от Донбасса венок погибшим в Кемерово

Виктор Петрович планирует установку венка в память о погибших во время пожара в торгово–развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове.

– Когда я узнал об этой трагедии, долго не мог отойти от шока. Я предложил моему другу Игорю Пупенко – мастеру по камню – вместе сделать памятник, – говорит Михалев. – Сейчас ведем переговоры.

Сама работа полностью завершена. В ее основе – полутораметровый венок из роз, обвитый лентой. Внутри – земной шар. Он символизирует, что трагедия не оставила равнодушными людей во всем мире. На композиции заняли свое место голуби – они словно разбросанные детские души. Все это установлено на мраморе вишневого цвета.

«Комсомолка» вместе с Заслуженным мастером народного творчества запускает проект в поддержку медиковФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В позапрошлом году Михалев с Пупенко открыл в Дагестане мемориальную доску памяти Герою России Магомеду Нурбагандову. На плите изображен портрет Магомеда, а рядом – прикреплен покореженный осколками и усыпанный розами автомат Калашникова.

– Важно, что мы показали, как мы чтим героев России. После установки мы пообщались с родителями Магомеда, высказали им слова поддержки от Донбасса. Было очень приятно слышать от отца слова одобрения нашей работе. Он сказал, что попыток поставить памятник сыну было много, но на них Магомед был не так похож на себя. У нас же все получилось.

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