«Опера Мафиоза» и новые онлайн проекты: Что приготовил своему зрителю драмтеатр Донецка

Дончане очень соскучились по временам, когда двери театров и филармоний были раскрыты, а приобрести билетик на постановку было настоящим счастьем. Коронавирусные ограничения всех порядком утомили. Но театры уже готовятся встретить своих зрителей.

Так, вчера в пресс-центре ДАН состоялась пресс-конференция, посвященная сдаче худсовету МДТ имени М.М. Бровуна премьерного спектакля «Опера Мафиоза» по пьесе болгарского драматурга Васила Станилова

- Мы все очень соскучились по нашим зрителям, зрители соскучились по нам, по театру. Поэтому, как только мы начнем работать в обычном режиме, они увидят спектакль, который восполнит этот пробел времени. Я думаю, что все получат огромное удовольствие, поскольку это яркая, динамичная комедия с интересным поворотом сюжета, - поделилась генеральный директор-художественный руководитель муздрамы, заслуженный деятель искусств Украины Наталья Волкова.

«Опера Мафиоза» – это максимальная концентрация театра в одном произведении и настоящая комедия с итальянским темпераментом, мафиозными кланами, закулисными интригами и творческими страстями.

А литературный материал идеально подходит, чтобы использовать прием «театра в театре», который всегда интересен, и позволяет показать не только сам спектакль, но и его создание, репетиционный процесс, закулисье.

По словам режиссера Василия Маслия, ему удалось найти интересный ход – зритель увидит даже не два, а сразу три спектакля в одном, ведь по ходу действия идет постановка оперы Жоржа Бизе «Кармен».

Зрители еще никогда не видели такого преображения сцены между первым и вторым актом. Это будет полная трансформация и совершенно два разных действия. За 20 минут антракта на сцене произойдут глобальные перемены. Поменяется не только декорация, но даже одежда сцены и половики. Кроме того, в спектакле используется поворотный круг, что придает особой динамики сюжету.

Также муздрама для своих зрителей летом готовит новые онлайн-проекты.

- Приоткрою секрет – в ближайшее время зрители увидят очень интересный проект. Он уже на финальной стадии. Буквально неделя-полторы, и мы покажем его зрителям, - поделилась Наталья Волкова.

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