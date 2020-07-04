2020-07-04T13:10:46+03:00
Политика

ВСУ обстреляли донецкое и горловское направления

Украинская армия выпустила по территории Республики 93 боеприпаса
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ выпустили по ДНР 93 боеприпаса. Фото: warfiles.comВСУ выпустили по ДНР 93 боеприпаса. Фото: warfiles.com
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За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики больше 90 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 11 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 93 единицы, - говорится в сообщении.

Для обстрела территории Донецкой Народной Республики киевские силовики использовали различное вооружение.

- Во время обстрелов применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметров, гранатометы стрелковое оружие, - сказали в СЦКК. - Обстрелы велись по районам «Вольво-центра» на окраине Донецка, поселков шахты им. Гагарина, Широкая Балка, Зайцево на окраинах Горловки, поселков Каштановое, Минеральное и села Васильевка в предместьях Ясиноватой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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