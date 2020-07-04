2020-07-04T12:24:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР выявлен еще у восьми медиков

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 1234 жителей
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время в ДНР выявлено 1234 случая заражения коронавирусомЗа все время в ДНР выявлено 1234 случая заражения коронавирусомФото: Андрей АБРАМОВ
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Коронавирус в ДНР выявлен еще у 23 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Ресупблики.

Отмечается, что из числа новых зараженных – один случай был обнаружен у прибывшего из России.

- Другие случаи коронавирусной иинфекции Covid-19 выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее, среди них восемь медицинских работников, - говорят в Минздраве Республики.

За сутки выздоровели девять человек. Зарегистрирован один летальный случай. Скончалась женщина в возрасте 82 лет.

За все время коронавирусная инфекция была выявлена у 1234 жителей. Из этого числа 542 человека выздоровели и были выписаны из больницы. Зарегистрировано 76 летальных случаев. Лечение продолжают 616 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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