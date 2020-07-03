2020-07-03T15:50:22+03:00
Политика

Как жителям из республик Донбасса не проходить самоизоляцию на Украине, когда откроется граница

В правительстве Украины придумали новые хитрости
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На Украину не пропустят, если на смартфоне не активировано приложение «Дій вдома». Фото: ГПСУНа Украину не пропустят, если на смартфоне не активировано приложение «Дій вдома». Фото: ГПСУ
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Пункты пропуска на линии разграничения ДНР и Украины закрыты с 28 июня. Возможно, сторонам удастся договориться о возобновлении работы КПП во время переговоров Контактной группы на следующей неделе. Не исключено, что и правила пересечения границы не будут такими жесткими, как сейчас.

Так, 25 июня Кабинет министров Украины разрешил прекращать обязательную самоизоляцию или обсервацию для людей, которые через КПВВ приехали из республик Донбасса. При условии, если ПЦР-тест (полимеразную цепную реакцию) на COVID-19 не подтвердил наличие заболевания. Но на самом деле с тестированием не все так просто.

СНАЧАЛА НАДО ПОЙТИ НА КАРАНТИН

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о нюансах сдачи тестов.

- Мы говорим не про отмену самоизоляции. Когда человек приезжает на территорию Украины, он должен установить приложение «Дій вдома» («Действуй дома») и пойти на самоизоляцию на 14 дней. Но если есть желание быстрее выйти из самоизоляции, то можно пройти соответствующее ПЦР-тестирование. В таком случае тест делается за счет того, кто проходит анализ, – сказал Степанов. - Если тест негативный, эта лаборатория информирует Центр общественного здоровья, и человек исключается из приложения «Дій вдома».

Пройти тест можно в государственных или частных лабораториях и лабораторных центрах. Но человек, находящийся на самоизоляции, не может сам по себе это сделать. Вот что рассказала жительница Мариуполя Алина, чей муж Сергей сейчас дома подключен к приложению.

Супруги обратились за разъяснениями к менеджеру «Дій вдома». И выяснилось, что тестрование можно сделать только через лечащего врача. Медик направит на тестирование, после полученного ответа врач должен внести сведения в программу «Дій вдома».

- На все эти процедуры уйдет немало времени. А самостоятельно сданный тест не повлияет на отмену изоляции, – отметила Алина.

ОТПРАВИЛИ В БОЛЬНИЦУ ИЗ-ЗА КНОПОЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Тем временем, начальник отдела департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко поведал, что стало с 29 пожилыми жителями ДНР, которые на украинском пункте пропуска не смогли установить приложение «Дій вдома». У людей были кнопочные телефоны. А для установки нужен смартфон с фронтальной камерой.

Дончан впустили на территорию Украины и сразу же отправили на обсервацию в больницы.

- У первых 17 человек, которые были доставлены, результаты тестов на коронавирус негативные, по остальным надеемся, тесты будут такими же, – сказал Педенко.

Он уточнил, что образцы ПЦР у людей отбирали непосредственно в учреждении обсервации бесплатно.

- Обсервация абсолютно бесплатная – и нахождение, и медобслуживание, а питание было предоставлено двумя общественными организациями при финансовом содействии международных организаций, – добавил представитель облздрава.

Он также сообщил, что те люди, которые, находясь на обсервации, получили негативные ПЦР-исследования, могут потом направляться в места, где планировали находиться. Но опять-таки после соответствующего информирования Центра общественного здоровья.

Кстати, в подконтрольной Киеву Донецкой области ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию делают в нескольких коммунальных и частных учреждениях. Это коммунальные лаборатории в Славянске, в Мариуполе в больнице №4, а также Мариупольский филиал областного лабораторного центра, и частный центр «Код здоровья». В Краматорске также частный центр делает ПЦР-тесты.

Кроме того, большинство лечебных учреждений предлагает проведение ИФА-диагностики (определение антител к коронавирусу).

Пока все эти нюансы с ПЦР-тестированием лишь для сотен жителей ЛНР, которые ежедневно переходят на Украину через пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская». Но будем надеяться, что скоро и жители ДНР получат возможность ездить в незалежную.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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