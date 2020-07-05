На подконтрольной Киеву территории ДНР зарегистрирован антирекорд заболеваемости Сovid-19
За сутки на подконтрольной Киеву территории ДНР зарегистрирован антирекорд заболеваемости Covid-19.
- За прошлые сутки, 4 июля, лабораторно подтвердили 81 случай Covid-19, - сообщил председатель так называемой Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
Отмечается, что в Черкасской объединенной территориальной общине выявлено два случая (65-летний мужчина и 68-летняя женщина), в Славянском районе - четыре (две женщины 59 и 70 лет, 3-летний мальчик и 30-летний мужчина), по одному - в Марьинском районе (37-летняя женщина), Краматорске (мужчина 54 года) и Мариуполе (46-летний мужчина). Остальные 72 случая коронавирусной болезни зафиксированы в Славянске (трое мужчин и 69 женщин).
За все время на подконтрольной Киеву территории Республики зарегистрировано 680 случаев заражения коронавирусом. Из этого числа 238 человек выздоровели. Зарегистрировано 10 летальных случаев. Лечение продолжают 432 пациента.
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