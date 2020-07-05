Коронавирус в ДНР: За сутки заразились восемь человек, выздоровели пять

По данным министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, за прошедшие сутки коронавирус в ДНР был выявлен еще у восьми жителей.

- Согласно исследованиям, проведенным 4 июля, выявлено 8 случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

Отмечается, что два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены у приезжих из Украины.

- Другие случаи коронавирусной инфекции Covid-19 выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее, среди них один медицинский работник. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

По результатам проведенных тестов – пять человек выздоровело.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 1242 жителей. Из этого чиста 547 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Зарегистрировано 76 летальных случаев. Лечение продолжают 619 пациентов.

В Минздраве ДНР сообщили, что на подконтрольной Киеву территории Республики за сутки зарегистрирован 81 случай заражения. За все время выявлено 680 заболевших коронавирусом.

Тем временем, в Донецкой Народной Республике послабили режим повышенной готовности. Свою работу возобновили кинотеатры, театры. Вернулся льготный проезд в общественном транспорте.

Кроме этого, открыта граница с Россией. Возобновился процесс получения паспортов РФ.

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