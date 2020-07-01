Решается вопрос работы КПВВ ДНР на границе с Украиной

1 Июль 2020 2020-07-01T18:29:29+03:00

Граница ДНР с Украиной остаются закрытыми, а решение о въезде принимает Межведомственный оперативный штаб

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Власти ДНР начали проработку альтернативных механизмов пересечения линии разграничения между Республикой и подконтрольной Украине территорией Донбасса.

Пропуск граждан через линию соприкосновения был приостановлен в марте этого года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Спустя три месяца на контрольном пункте въезда и выезда (КПВВ) «Еленовка» был организован гуманитарный коридор, однако из-за резкого обострения эпидситуации на Украине движение вновь было приостановлено 28 июня.

- Осознавая всю необходимость принятия шагов по обеспечению прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, властями ДНР прорабатываются альтернативные механизмы, которые позволят в безопасном режиме для санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике осуществить пропуск желающих через КПВВ в отсутствие согласования таких механизмов Киевом, - заявила полномочный представитель Республики в Контактной группе, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU