В ДНР выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом

1 Июль 2020 2020-07-01T12:25:19+03:00

Люди устали от ограничений, а на осень предрекают вторую волну вируса. Фото: Евгении Ка

За все время на территории ДНР подтверждено более тысячи случаев заражения коронавирусом

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Тридцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в ДНР за прошедшие сутки.

- За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено 30 новых случаев COVID-19, – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

Отмечается также, что за сутки выздоровели 34 пациента.

Накануне Глава ДНР Денис Пушилин снял ограничения на выезд из Республики в Российскую Федерацию, введенные в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ №208 опубликован вечером 30 июня на сайте руководителя государства и вступил в силу.

Сняты временные ограничения посещения спортивных клубов, бассейнов, кафе, баров, ресторанов и др. Наконец-то откроются для посещения театры и филармонии.

Границы ДНР с Украиной остаются закрытыми.

- На Украине наблюдается очень неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, количество заболевших коронавирусом стремительно растет, налицо антирекорды по заболеваемости и смертности, - отметили в Штабе. - По заявлениям украинских чиновников, набирает силу вторая волна заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU