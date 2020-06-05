Жительница Еленовки получила осколочные ранения в ходе обстрела Еленовки со стороны ВСУ

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:32:36+03:00

Из-за характера ранений, было принято решение перевезти ее в больницу Донецка

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4 июня около 20.00 ВСУ обстреляли Еленовку. В результате пострадала женщина. Она получила множественные осколочные ранения, но сразу вызывать карету скорой помощи не стала из-за позднего времени суток. Об этом сообщили сегодня в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

— По уточненным данным, в результате обстрела множественные осколочные ранения левого плеча и предплечья, обеих ягодиц и левого бедра получила женщина, — говорится в сообщении.

Карету скорой помощи ей вызвали на следующее утро люди из администрации Еленовки. Но из-за характера ее ранений, было принято решение о перемещении в пострадавшей в больницу Донецка.

Добавим, что ранее было известно, что ВСУ в тот же день открыли огонь по Старомихайловке и Таврическое. Военнослужащим Народной милиции ДНР удалось подавить огневые точки противника.

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ИСТОЧНИК KP.RU