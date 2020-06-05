Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям украинских боевиков, стрелявших по Старомихайловке
В ходе обстрела 4 июня украинские силовики повредили жилые дома в поселке Старомихайловка, что находится на окраине Донецка. Военнослужащие открыли ответный огонь по позициям противника. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Республики.
— В 20:10 вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Старомихайловка с применением БМП-2. В результате обстрела зафиксированы повреждения двух домов по адресам: улица Гагарина, д. 12, кв. 1 (кровля); улица Днепропетровская, д. 17 (кровля), — говорится в сообщении.
В результате ответного огня была уничтожена боевая машина пехоты украинских силовиков, ремонту она не подлежит. Также в Управлении Народной милиции ДНР сообщают о потерях в рядах ВСУ: погиб наводчик-оператор, еще двое силовиков ранены, но один из них скончался в ходе эвакуации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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