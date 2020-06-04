2020-06-04T20:59:09+03:00
Политика

Мирная жительница ДНР получила контузию при обстреле ВСУ

Пострадавшей жительнице 80 лет
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Украина продолжает утюжить ДНР.Украина продолжает утюжить ДНР.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Мирная жительница села Таврическое Тельмановского района ДНР пострадала в результате огня украинских силовиков.

- Сегодня в 17:26 вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Таврическое с применением СПГ-9. В результате обстрела контузию получила женщина 1940 года рождения, проживающая по адресу: ул. Октябрьская, 58, - сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь на месте.

Также сегодня ранее Глава ДНР заявил, что в Республике за время конфликта в результате военной агрессии Украины погиб 91 ребенок, еще 261 получил ранения различной степени тяжести. Напоминаем, сегодня весь мир отмечает День невинного ребенка - жертвы агрессии. В ДНР за шесть лет конфликта выросло целое поколение детей войны.

Читайте также:

ВСУ заминировали лесопосадку и автодорогу у Попасной

Более 70 противотанковых мин ВСУ установили в лесопосадке (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ДНР подавили огневую точку ВСУ, с которой велся обстрел Тельмановского района
ВСУ сбили беспилотник наблюдателей ОБСЕ
Мирная жительница ДНР получила контузию при обстреле ВСУ
Пять медалей на чемпионате по ушу взяли спортсмены из ДНР
Новый талон в Донецке посвятили Дню России
Пушилин: По вине Украины в Донбассе погиб 91 ребенок, еще 261 - был ранен снарядами ВСУ
Коронавирус в ДНР: Сегодня, 4 июня, в Республике выявлен 31 новый случай заражения
На следующей неделе в ДНР отдыхают 4 дня
ВСУ заминировали лесопосадку и автодорогу у Попасной
Граждане ДНР с паспортом РФ смогут проголосовать за поправки в Конституцию России
Снайперы Украины уничтожили видеокамеры ОБСЕ
Украинские снаряды повредили газопровод и частный дом в ДНР
Спорт против коронавируса: Первый футбольный матч состоялся в Донецке
Погода в Луганске на день: 4 июня пройдет без осадков
Погода в Донецке на день: 4 июня будет пасмурно и +20
Как в ДНР новая адресная справка может заменить паспорт
Житель Донбасса взорвал две гранаты, чтобы успокоить супругу