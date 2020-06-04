Мирная жительница ДНР получила контузию при обстреле ВСУ
Мирная жительница села Таврическое Тельмановского района ДНР пострадала в результате огня украинских силовиков.
- Сегодня в 17:26 вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Таврическое с применением СПГ-9. В результате обстрела контузию получила женщина 1940 года рождения, проживающая по адресу: ул. Октябрьская, 58, - сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Отмечается, что пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь на месте.
Также сегодня ранее Глава ДНР заявил, что в Республике за время конфликта в результате военной агрессии Украины погиб 91 ребенок, еще 261 получил ранения различной степени тяжести. Напоминаем, сегодня весь мир отмечает День невинного ребенка - жертвы агрессии. В ДНР за шесть лет конфликта выросло целое поколение детей войны.
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ИСТОЧНИК KP.RU