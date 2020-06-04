2020-06-04T22:33:01+03:00
Политика

ДНР подавили огневую точку ВСУ, с которой велся обстрел Тельмановского района

ВСУ успели выпустить 12 гранат по селу Таврическое
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украина продолжает обстрелы Республик. Фото: Русская ВеснаУкраина продолжает обстрелы Республик. Фото: Русская Весна
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Военнослужащие Народной милиции ДНР уничтожили огневую точку украинских силовиков, с которой велся обстрел села Таврическое Тельмановского района на юге Республики.

- Подразделения 128-й бригады под руководством (Олега) Гончарука открыли огонь из противотанковых гранатометов по населенному пункту Таврическое, выпустив 12 гранат. В результате обстрела, получила контузию мирная жительница 1940 года рождения. Ответным адекватным огнем наших защитников вражеская огневая позиция была уничтожена, - сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Также сегодня ранее Глава ДНР заявил, что в Республике за время конфликта в результате военной агрессии Украины погиб 91 ребенок, еще 261 получил ранения различной степени тяжести. Напоминаем, сегодня весь мир отмечает День невинного ребенка - жертвы агрессии. В ДНР за шесть лет конфликта выросло целое поколение детей войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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