ДНР подавили огневую точку ВСУ, с которой велся обстрел Тельмановского района

4 Июнь 2020 2020-06-04T22:33:01+03:00

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Военнослужащие Народной милиции ДНР уничтожили огневую точку украинских силовиков, с которой велся обстрел села Таврическое Тельмановского района на юге Республики.

- Подразделения 128-й бригады под руководством (Олега) Гончарука открыли огонь из противотанковых гранатометов по населенному пункту Таврическое, выпустив 12 гранат. В результате обстрела, получила контузию мирная жительница 1940 года рождения. Ответным адекватным огнем наших защитников вражеская огневая позиция была уничтожена, - сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Также сегодня ранее Глава ДНР заявил, что в Республике за время конфликта в результате военной агрессии Украины погиб 91 ребенок, еще 261 получил ранения различной степени тяжести. Напоминаем, сегодня весь мир отмечает День невинного ребенка - жертвы агрессии. В ДНР за шесть лет конфликта выросло целое поколение детей войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU