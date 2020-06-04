2020-06-04T17:35:15+03:00
Политика

Пушилин: По вине Украины в Донбассе погиб 91 ребенок, еще 261 - был ранен снарядами ВСУ

Сегодня в мире отмечается День невинных детей - жертв агрессии
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
В Донбассе фактически выросло целое поколение детей войны. Фото: Евгении КарпачевойВ Донбассе фактически выросло целое поколение детей войны. Фото: Евгении Карпачевой
Изменить размер текста:

ДНР располагает доказательствами военных преступлений Киева против человечности в Донбассе, Украина не должна уйти от ответственности за свои злодеяния.

- Четвертое июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии. Эта дата напоминает о том, что подобные злодеяния не могут остаться безнаказанными. У нас есть все доказательства военных преступлений Киева против человечности, за которые Украину необходимо привлечь к ответственности, — заявил Глава Республики Денис Пушилин.

Глава ДНР заявил, что в Республике за время конфликта в результате военной агрессии Украины погиб 91 ребенок, еще 261 получил ранения различной степени тяжести.

91 ребенок никогда не сядет за школьную парту, не пробежит по весенним лужам, не обрадуется солнцу. Украина отняла жизнь у этих детей, заигравшись в свои политические игры.

Но даже те дети, кто напрямую не пострадал от войны, чувствуют на себе ее последствия: повышенная тревожность, различные фобии, отсутствие уверенности в безопасности и завтрашнем дне знакомы многим детям Донбасса.

При этом украинское государство — участник Конвенции ООН о правах ребенка (принята в 1989), Киев обязался принимать «все возможные меры с целью обеспечения защиты затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и ухода за ними».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ольга Долгошапко: Ситуация с коронавирусом в ДНР остается стабильной

Министр здравоохранения заявила об отсутствии тенденции к резкому приросту заболеваемостью коронавирусом в ДНР (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мирная жительница ДНР получила контузию при обстреле ВСУ
Пять медалей на чемпионате по ушу взяли спортсмены из ДНР
Новый талон в Донецке посвятили Дню России
Пушилин: По вине Украины в Донбассе погиб 91 ребенок, еще 261 - был ранен снарядами ВСУ
Коронавирус в ДНР: Сегодня, 4 июня, в Республике выявлен 31 новый случай заражения
На следующей неделе в ДНР отдыхают 4 дня
ВСУ заминировали лесопосадку и автодорогу у Попасной
Граждане ДНР с паспортом РФ смогут проголосовать за поправки в Конституцию России
Снайперы Украины уничтожили видеокамеры ОБСЕ
Украинские снаряды повредили газопровод и частный дом в ДНР
Спорт против коронавируса: Первый футбольный матч состоялся в Донецке
Погода в Луганске на день: 4 июня пройдет без осадков
Погода в Донецке на день: 4 июня будет пасмурно и +20
Как в ДНР новая адресная справка может заменить паспорт
Житель Донбасса взорвал две гранаты, чтобы успокоить супругу