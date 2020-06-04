Пушилин: По вине Украины в Донбассе погиб 91 ребенок, еще 261 - был ранен снарядами ВСУ

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:35:15+03:00

Сегодня в мире отмечается День невинных детей - жертв агрессии

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ДНР располагает доказательствами военных преступлений Киева против человечности в Донбассе, Украина не должна уйти от ответственности за свои злодеяния.

- Четвертое июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии. Эта дата напоминает о том, что подобные злодеяния не могут остаться безнаказанными. У нас есть все доказательства военных преступлений Киева против человечности, за которые Украину необходимо привлечь к ответственности, — заявил Глава Республики Денис Пушилин.

Глава ДНР заявил, что в Республике за время конфликта в результате военной агрессии Украины погиб 91 ребенок, еще 261 получил ранения различной степени тяжести.

91 ребенок никогда не сядет за школьную парту, не пробежит по весенним лужам, не обрадуется солнцу. Украина отняла жизнь у этих детей, заигравшись в свои политические игры.

Но даже те дети, кто напрямую не пострадал от войны, чувствуют на себе ее последствия: повышенная тревожность, различные фобии, отсутствие уверенности в безопасности и завтрашнем дне знакомы многим детям Донбасса.

При этом украинское государство — участник Конвенции ООН о правах ребенка (принята в 1989), Киев обязался принимать «все возможные меры с целью обеспечения защиты затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и ухода за ними».

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ИСТОЧНИК KP.RU