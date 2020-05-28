Украина продолжает обстреливать Донецк

28 Май 2020 2020-05-28T10:18:02+03:00

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Украинские боевики за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелом оказался поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 12 единиц».

Житель Александровки рассказал «Комсомолке», что киевские силовики стреляют по поселку каждый день.

- Люди, которые живут ближе к линии соприкосновения и в серой зоне не выходят из дома - только в крайней необходимости, например, в магазин за продуктами, - говорит он.

Кроме того, Украина увеличила на линии соприкосновения в Донбассе количество тяжелого вооружения

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ИСТОЧНИК KP.RU