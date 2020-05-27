Фоторепортаж: Донецкий аэропорт и его окрестности спустя шесть лет войны

Донецкий аэропорт… здесь проходило самое протяженное сражение войны в Донбассе – оно длилось 242 дня. Жизни в окрестностях практически не было... постоянные разрывы снарядов, отсутствие электричества, газа и воды. Те, кто остался, готовили еду на костре, а ночевали в подвалах.

Уже сейчас многие вернулись, многие восстанавливают дома, которые были повреждены в результате обстрелов. Курсирует автобус, разгребается мусор, возвращается жизнь. Но будет ли она прежней, если здесь все еще слышна война, которую Украина никак не прекращает?

Донецкий аэропорт и его окрестности спустя шесть лет войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкий аэропорт и его окрестности спустя шесть лет войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкий аэропорт и его окрестности спустя шесть лет войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкий аэропорт и его окрестности спустя шесть лет войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкий аэропорт и его окрестности спустя шесть лет войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкий аэропорт и его окрестности спустя шесть лет войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкий аэропорт и его окрестности спустя шесть лет войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкий аэропорт и его окрестности спустя шесть лет войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкий аэропорт и его окрестности спустя шесть лет войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкий аэропорт и его окрестности спустя шесть лет войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкий аэропорт и его окрестности спустя шесть лет войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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