Фоторепортаж: Донецкий аэропорт и его окрестности спустя шесть лет войны
Донецкий аэропорт… здесь проходило самое протяженное сражение войны в Донбассе – оно длилось 242 дня. Жизни в окрестностях практически не было... постоянные разрывы снарядов, отсутствие электричества, газа и воды. Те, кто остался, готовили еду на костре, а ночевали в подвалах.
Уже сейчас многие вернулись, многие восстанавливают дома, которые были повреждены в результате обстрелов. Курсирует автобус, разгребается мусор, возвращается жизнь. Но будет ли она прежней, если здесь все еще слышна война, которую Украина никак не прекращает?
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ИСТОЧНИК KP.RU