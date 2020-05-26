Как начинались бои за донецкий аэропорт

Донецкий аэропорт стал для дончан символом стойкости и новой вехой истории. Именно из постоянно обновляющихся сводок с боев за аэропорт дончане узнали имена новых Героев: Арсен Павлов - Моторола, Михаил Толстых - Гиви, Ахра Авидзба - Абхаз и многие другие.

За аэропорт шли ожесточенные боиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

242 ДНЯ БОЯ

Здесь проходило самое протяженное сражение войны в Донбассе – длилось оно 242 дня. Можно сказать, что в этом месте решалась судьба Донецка, ведь прорвавшись - украинская армия могла бесчинствовать в центре города. К счастью – это не случилось. Ополченцы не позволили.

Началось все на следующий день после выборов незалежной, на которых победил Петр Порошенко. 26 мая 2014 года. Эту дату горожане называют днем, когда в Донецке закончился мир. Начались бои за воздушную гавань Донецка.

Донецкий аэропорт превратился в руиныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Над городом закружила боевая авиация Украины. Еще тогда жители не могли догадаться – какие цели преследуют пилоты, какой им отдан приказ.

- Самолеты тогда летали настолько низко, что становилось страшно, - рассказывает житель Донецка Михаил. - Еще страшнее было, когда они начинали стрелять. Тогда мы еще не разбирались в военных делах, и думали, что это снаряды. Но оказалось – воздушные ловушки. А через несколько часов по городу все-таки ударили бомбами.

Донецкий аэропорт превратился в руиныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС

Накануне, 24 мая 2014 года, на официальных страницах аэропорта в интернете появилось сообщение:

«Аэропорт имени Прокофьева работает и будет работать в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию», - написали администраторы. Видимо уже тогда возникали вопросы о судьбе аэропорта.

Запись от 24 мая 2014 года

Последний самолет вылетел из донецкой гавани утром 26 мая. Им оказался регулярный рейс №504 – Донецк-Киев. В семь часов утра должен был быть еще один рейс, но по команде начальника гавани – людей стали эвакуировать. Вылет был отменен.

Донецкий аэропорт превратился в руиныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Вниманию пассажиров! В районе 3-х часов ночи на территорию аэропорта приехали несколько десятков вооруженных представителей ДНР с требованиями о выводе украинских военных, охраняющих внутренний периметр аэропорта. Выстрелов и силового противостояния не было. С 7 часов утра аэропорт Донецк временно приостанавливает обслуживание рейсов. О возобновлении работы аэропорта будет сообщено дополнительно», - оповестили в администрации.

Запись от 26 мая 2014 года

Первый этап боев за донецкий аэропорт длился один день. 27 мая стрельба затихла.

28 сентября 2014 года начался второй этап. Началась ожесточенная война. Здесь происходил настоящий ад. Все пылало. Звуки стрельбы не стихали ни на минуту.

За аэропорт шли ожесточенные боиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Донецкий аэропорт превратился в руиныФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

21 января 2015 года воздушная гавань полностью перешла под контроль сил Донецкой Народной Республики.

СПРАВКА «КП»

Донецкий аэропорт был реконструирован к футбольному чемпионату Евро-2012. Для этого была построена новая взлетная полоса с пропускной способностью 3100 человек в час. На капитальное строительство было потрачено 875 миллионов долларов США.

После европейского первенства из донецкой гавани летали рейсы в Киев, Москву, турецкие курорты и в Мюнхен. В 2013 году через донецкий аэропорт прошли 1 миллион 100 тысяч пассажиров.

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