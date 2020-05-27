2020-05-27T21:02:36+03:00
Политика

«Жить в таком эмоциональном состоянии очень трудно!» Жители Александровки рассказали о ситуации в прифронтовом поселке

Украинские военные продолжают обстрелы Республики
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
ВСУ продолжают стрелять по жителям ДонбассаВСУ продолжают стрелять по жителям ДонбассаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

Украинские вооруженные формирования не прекращают открывать огонь по территории ДНР. Участились обстрелы окраин Донецка.

Житель Александровки рассказал «Комсомолке», что киевские силовики стреляют по поселку каждый день.

- Люди, которые живут ближе к линии соприкосновения и в серой зоне не выходят из дома - только в крайней необходимости, например, в магазин за продуктами, - говорит он.

Мужчина рассказывает, что из-за украинских обстрелов дети перепуганы.

- Жить в таком эмоциональном состоянии очень трудно. Старики, как не страшно об этом говорить, особенно те, кто пережил Великую Отечественную войну, просят о смерти, - сказал житель поселка. - Если у тебя и ребенок, и пожилой человек, а у нас есть такие семьи, ты ответственный в двойне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фоторепортаж: Донецкий аэропорт и его окрестности спустя шесть лет войны

Корреспондент «Комсомолки» побывал в окрестностях бывшего аэропорта, который шесть лет назад первым принял авиаудар Киева (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Луганске спасли попавшую под машину косулю
«Жить в таком эмоциональном состоянии очень трудно!» Жители Александровки рассказали о ситуации в прифронтовом поселке
Украина отказывается проводить процессуальную чистку переданных ДНР пленных
Коронавирус в ЛНР: в прифронтовом поселке Фрунзе отменили строгий режим самоизоляции
Коронавирус в ЛНР: с 1 июня возобновляется движение междугороднего общественного транспорта
Командиры ВСУ пытались продать 50 комплектов американского военного снаряжения
Украина увеличила численность запрещенного тяжелого вооружения в Донбассе
Киевские силовики препятствовали работе ОБСЕ в Донбассе
Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко поблагодарила медков за спасение людей от коронавируса
В Донецке полиция задержала нетрезвых мужчин, которые дебоширили на рынке
В ДНР тесты на коронавирус делают без выходных
Танкисты ДНР отработали тактическое маневрирование с боевой стрельбой
Почему из аптек ДНР пропала перекись водорода
От коронавируса в ДНР умер мужчина
Коронавирус в ДНР выявлен у двухлетнего ребенка
ВСУ обстреляли Старомихайловку
Погода в Донецке на день: 27 мая будет идти дождь
Погода в Луганске на день: 27 мая температура воздуха прогреется до +24
О готовности паспорта гражданина ЛНР теперь будут сообщать по телефону
Когда выпускники ЛНР получат свои аттестаты?
Министр здравоохранения ДНР рассказала о реальных проблемах в борьбе с COVID-19
Народный совет ДНР предложил исключить украинскую гривну из перечня законных средств платежа на таможне
Глава ДНР Денис Пушилин: «Вот уже шесть лет мы строим мир, при этом пребывая в состоянии войны»
Боевики ВСУ пригнали военную технику к жилым домам в Донбассе
В Донецке с 27 по 28 мая отключат водоснабжение из-за планового хлорирования воды
В ДНР поднимут цены на пиво и сигареты