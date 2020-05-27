«Жить в таком эмоциональном состоянии очень трудно!» Жители Александровки рассказали о ситуации в прифронтовом поселке
Украинские вооруженные формирования не прекращают открывать огонь по территории ДНР. Участились обстрелы окраин Донецка.
Житель Александровки рассказал «Комсомолке», что киевские силовики стреляют по поселку каждый день.
- Люди, которые живут ближе к линии соприкосновения и в серой зоне не выходят из дома - только в крайней необходимости, например, в магазин за продуктами, - говорит он.
Мужчина рассказывает, что из-за украинских обстрелов дети перепуганы.
- Жить в таком эмоциональном состоянии очень трудно. Старики, как не страшно об этом говорить, особенно те, кто пережил Великую Отечественную войну, просят о смерти, - сказал житель поселка. - Если у тебя и ребенок, и пожилой человек, а у нас есть такие семьи, ты ответственный в двойне.
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ИСТОЧНИК KP.RU