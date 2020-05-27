Украина увеличила численность запрещенного тяжелого вооружения в Донбассе

27 Май 2020 2020-05-27T17:54:04+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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Вооруженные формирования Украины увеличили на линии соприкосновения в Донбассе количество тяжелого вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- В связи с приведением в полную боевую готовность подразделений оборонного ведомства Республики украинская армия увеличила количество запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения вблизи линии разграничения, - сказал Осадчий.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что размещение запрещенного вооружения киевские силовики активно скрывают от патрулей миссии ОБСЕ, блокируя работу беспилотных летательных аппаратов международных наблюдателей в районах размещения оружия.

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Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU