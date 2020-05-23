Украина поливает минометным огнем окраины Горловки и Ясиноватой

23 Май 2020 2020-05-23T10:03:03+03:00

По мнению Украины - это боевики и террористы. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) накрыли минометным огнем районы горловского поселка и села под Ясиноватой.

- С 7:20 до 7:55 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям поселка шахты 6-7 и села Крутая Балка, - сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее мы сообщали, что в связи с активизацией обстрелов территории Республики со стороны украинских силовиков Народная милиция по приказу верховного главнокомандующего Дениса Пушилина приведена в полную боевую готовность.

При этом обстрелы территории ДНР продолжаются. Киевские силовики в очередной раз открыли огонь по рабочим, которые пытались восстановить энергоснабжение на Алчевском металлургическом комбинате. Это уже не первая попытка ремонтников добраться до повреждённой линии электропередач.

Также 22 мая вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Верхнеторецкое Нижнее, что вблизи Ясиноватой.

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ИСТОЧНИК KP.RU