Денис Пушилин: Подразделения Народной милиции ДНР находятся в повышенной боевой готовности

20 Май 2020 2020-05-20T12:34:33+03:00

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Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин сделал срочное заявление.

В связи с активизацией агрессии со стороны Украины он приказал повысить боевую готовность подразделений Народной милиции Республики.

- Мною как Главой Донецкой Народной Республики принято решение повысить боевую готовность подразделений Народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева. Все необходимые указания уже отданы, — говорится в заявлении руководителя ДНР.

Сегодня вооруженные формирования Украины сегодня утром нанесли удары по окраинам Горловки и Донецка.

Ранее, в результате обстрела поселка Еленовка, расположенного на юге от Донецка, огнестрельное ранение в плечо получила мирная жительница 1961 года рождения.

Ситуация на линии фронта резко обострилась с 1 мая. ВСУ активно применяет запрещенное Минскими соглашениями вооружение, в том числе крупнокалиберную артиллерию. За указанный период силовики Киева свыше 250 раз нарушили режим прекращения огня.

- Только за 19 дней мая погибла женщина и 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Отчеты СММ ОБСЕ подтверждают, что все пострадавшие среди гражданского населения являются жителями Республик, — подчеркнул Глава ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU