«Пуля попала в плечо!» Жительница поселка рядом с Донецком ранена огнем украинских карателей

19 Май 2020 2020-05-19T21:29:47+03:00

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В результате обстрела поселка Еленовка, расположенного на юге от Донецка, огнестрельное ранение в плечо получила мирная жительница 1961 года рождения. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Женщина находилась на остановке общественного транспорта по улице Ленина. Сейчас пострадавшая доставлена в институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака города Донецка. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Еленовку обстреляли боевики из 128-й бригады ВСУ, которой командует Олег Гончарук. В 18.30 они открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия со стороны поселка Тарамчук.

Напомним, что сегодня ночью в другом поселке Донецка – Старомихайловке – в результате обстрелов другой бригады ВСУ - 28-й - были повреждены 10 домов и два автомобиля. Лишь чудом никто из мирных жителей не был ранен и не погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU