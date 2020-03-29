2020-03-29T11:47:44+03:00
Политика

Жительницу Донецка убили по приказу командира 28-й бригады Марченко

В минувшие сутки украинские военные выпустили по поселкам и городам ДНР 158 снарядов, мин и гранат
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Командир 28-й бригады Максим Марченко – идейный нацист. Фото: Личный архив Максима МарченкоКомандир 28-й бригады Максим Марченко – идейный нацист. Фото: Личный архив Максима Марченко
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28 марта украинские военные 16 раз нарушили режим прекращения огня. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) было выпущено 158 снарядов, мин и гранат.

Больше всего досталось поселку Старомихайловка на западе Донецка. В Управлении Народной милиции ДНР рассказали, что украинские боевики из 28-й отдельной механизированной бригады, которой командует Максим Марченко, выпустили по жилым кварталам поселка 12 снарядов калибром 122 мм, а также четыре 120-мм мины. Кроме того, активно велся огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате погибла мирная жительница 1931 г.р., также повреждены пять жилых домов.

Известно, что Марченко – идейный нацист, пришедший в 28-ю мехбригаду с должности командира печально известного 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (запрещенная в РФ организация).

Также в этот день обстрелам на донецком направлении подверглись «Вольво-Центра», село Спартак; на горловском направлении – районы поселков шахты 6/7 и шахты имени Гагарина, поселков Доломитное, Зайцево, на юге ДНР – окрестности сел Саханка и Петровское.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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