Вооруженные формирования Украины вновь подвергли массированному обстрелу поселок Старомихайловка, что на окраине Донецка. В результате огня – повреждено десять жилых домов и два гражданских автомобиля.

Украина продолжает терроризировать жителей ДонбассаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На момент приезда журналистов для фиксации повреждений в поселке было достаточно громко, постоянно работало стрелковое, периодически - тяжелое вооружение. В четырех из 10 домах проживают маленькие дети, которые несмотря на дошкольный возраст очень хорошо понимают с какой стороны может быть прилет и куда нужно прятаться в случае обстрела.

Украина продолжает терроризировать жителей ДонбассаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Пожалуйста! Пусть нас весь мир услышит! Помогите нам, мы не можем больше жить в этом аду! В школу попадает, в дома попадает, - говорит продавщица из местного магазина Наталья. - У нас дети плачут, все дети в городе учатся, а наши дети лежат в школах под бомбежками.

По словам Натальи, обстрелы стали в разы интенсивнее, что такого она с 2014 года не помнит.

Украина продолжает терроризировать жителей ДонбассаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На место обстрела приехали представители СЦКК и заместитель командующего оперативным командованием, полковник Эдуард Басурин. Местные жители детально рассказали о ситуации в поселке.

Украина продолжает терроризировать жителей ДонбассаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Ни окон, ни заборов ничего нет, огород разбит... Слышно только хлопок со стороны позиций Украины в Красногоровке и через несколько секунд у нас взрыв. Все дети сидят в подвалах, в соседних домах дети-инвалиды, пожилые люди, я с мужем никак не могла куда-то убежать потому, что он после операции почти не ходит, только на костылях. Мы сели в доме между крепких стен, чтобы на нас не посыпались стёкла, - рассказала Яна, местная жительница чей дом оказался под огнем украинских военных.

Украина продолжает терроризировать жителей ДонбассаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С начала года киевские силовики не прекращают терроризировать местных жителей: есть погибшие и раненные, много потерь и разрушений, к сожалению ситуация все больше накаляется. Дети прячутся в подвалах, школьники под партами, а взрослые зарываются в землю дабы хоть как-то выжить в момент обстрела.

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