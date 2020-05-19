2020-05-19T15:17:47+03:00
Политика

Сотрудников СБУ, которые до смерти запытали жителя Донецка, уже пять лет не могут осудить

Дончанина Александра Агафонова убили в Изюме
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Александра Агафонова похоронили в Донецке. Фото: youtube.com/watch?v=sZdtfoZvJVgАлександра Агафонова похоронили в Донецке. Фото: youtube.com/watch?v=sZdtfoZvJVg
Изменить размер текста:

На Украине пять лет длится судебный процесс над сотрудниками СБУ, которые до смерти запытали жителя Донецка Александра Агафонова. Мужчину заподозрили в сотрудничестве с ДНР. Произошло это осенью 2014 года в Изюме Харьковской области.

Александр Агафонов жил в Донецке вместе со своей гражданской супругой Яной Корошко. Летом 2014 года беременная Яна поехала к своим родственникам в Минск. Осенью Александр забрал ее и новорожденного сына. Когда втроем ехали в Донецк, их остановили на блокпосту в Изюме. Мужчину доставили в местный райотдел милиции. Жену с ребенком попросили подождать в холле.

Тем временем, в отдел приехали капитан Дмитрий Кузька и подполковник Юрий Пухов — сотрудники СБУ из Краматорска, где располагался Антитеррористический центр. Они отвезли Александра в здание Изюмского отдела СБУ для допроса. Спустя три часа вернули милиции. Александру стало плохо, милиционеры вызвали «скорую». Когда приехали медики, мужчина был уже мертв. Он скончался от многочисленных травм головы и всего тела, осложненных шоком.

Кузьке и Пухову предъявили обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе за пытки (ч. 2 ст.127 УК). Обвиняемых арестовали, а потом выпустили под денежный залог и личное обязательство.

- Тот факт, что правосудие не свершилось спустя пять лет после убийства Александра Агафонова, подрывает веру в способность украинской системы уголовного правосудия привлекать к ответственности виновных в преступлениях, связанных с конфликтом, особенно когда речь идет о сотрудниках СБУ, – считает представитель Мониторинговой миссии ООН Владимир Щербов.

Кстати, миссия следит за более чем 15 уголовными производствами об убийствах гражданских лиц, которые за время конфликта совершили сотрудники СБУ или военнослужащие. Эти дела или не расследуются, или очень медленно рассматриваются в судах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Украине затягивают суд над майором СБУ, которого обвиняют в жестоком убийстве жителя Авдеевки

43-летнего Владимира Еремина замучили до смерти (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудников СБУ, которые до смерти запытали жителя Донецка, уже пять лет не могут осудить
Стало известно, когда в ЛНР можно будет бесплатно обследоваться на меланому
Житель Луганска со 800 тысячами гривен переплыл на лодке через границу с Украиной
Украинская армия обстреляла десять поселков и городов ДНР
Коронавирус в ДНР: 42 жителя Республики вылечились от Covid-19
От коронавируса в ЛНР умер главврач больницы №4
Экстренное заявление Народной милиции ДНР: В результате массированного артудара 28-й бригады ВСУ в Донецке повреждены восемь домов и две машины
Погода в Луганске на день: 19 мая без существенных осадков, до 18 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 19 мая будет до +18 градусов, а вечером возможен дождь
В Свердловске ЛНР разрешено передвижение личного транспорта
"Чудом не зацепило!" ВСУ обстреляли под вечер Старомихайловку
«Этим убивают наших детей!» В Донецке продавали игрушечную военную технику ВСУ
Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал ОБСЕ и страны-гаранты Минских соглашений повлиять на Украину
МИД ДНР: Более 200 тысяч жителей Донбасса получили паспорта РФ
Когда в ДНР начнется вступительная кампания 2020
Куриные яйца в ДНР дешеветь не будут
Трое ВСУшников на Луганщине подорвались на своих же минах
Взорвали гранату и сами же пострадали: В Горловке задержаны двое злоумышленников
СБУ угрожает родителям украинского военного, который перешел на сторону ДНР
Как узнать о готовности паспорта ДНР или РФ
Коронавирус в ДНР: лечение от Covid-19 продолжают 207 жителей Республики
Украина обстреливает ДНР во всех направлениях: За сутки ВСУ выпустили по дончанам около ста боеприпасов
Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Республики с Днем Конституции
Погода в Луганске на день: 18 мая будет облачно с прояснениями, местами - дождь
Погода в Донецке на день: 18 мая выдастся дождливым и пасмурным