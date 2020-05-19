Сотрудников СБУ, которые до смерти запытали жителя Донецка, уже пять лет не могут осудить

19 Май 2020 2020-05-19T15:17:47+03:00

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На Украине пять лет длится судебный процесс над сотрудниками СБУ, которые до смерти запытали жителя Донецка Александра Агафонова. Мужчину заподозрили в сотрудничестве с ДНР. Произошло это осенью 2014 года в Изюме Харьковской области.

Александр Агафонов жил в Донецке вместе со своей гражданской супругой Яной Корошко. Летом 2014 года беременная Яна поехала к своим родственникам в Минск. Осенью Александр забрал ее и новорожденного сына. Когда втроем ехали в Донецк, их остановили на блокпосту в Изюме. Мужчину доставили в местный райотдел милиции. Жену с ребенком попросили подождать в холле.

Тем временем, в отдел приехали капитан Дмитрий Кузька и подполковник Юрий Пухов — сотрудники СБУ из Краматорска, где располагался Антитеррористический центр. Они отвезли Александра в здание Изюмского отдела СБУ для допроса. Спустя три часа вернули милиции. Александру стало плохо, милиционеры вызвали «скорую». Когда приехали медики, мужчина был уже мертв. Он скончался от многочисленных травм головы и всего тела, осложненных шоком.

Кузьке и Пухову предъявили обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе за пытки (ч. 2 ст.127 УК). Обвиняемых арестовали, а потом выпустили под денежный залог и личное обязательство.

- Тот факт, что правосудие не свершилось спустя пять лет после убийства Александра Агафонова, подрывает веру в способность украинской системы уголовного правосудия привлекать к ответственности виновных в преступлениях, связанных с конфликтом, особенно когда речь идет о сотрудниках СБУ, – считает представитель Мониторинговой миссии ООН Владимир Щербов.

Кстати, миссия следит за более чем 15 уголовными производствами об убийствах гражданских лиц, которые за время конфликта совершили сотрудники СБУ или военнослужащие. Эти дела или не расследуются, или очень медленно рассматриваются в судах.

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ИСТОЧНИК KP.RU