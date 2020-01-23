На Украине затягивают суд над майором СБУ, которого обвиняют в жестоком убийстве жителя Авдеевки

Громкое дело с убийством 43-летнего жителя Авдеевки Владимира Еремина, похоже, рассыпается в суде. Буквально на глазах. Главный обвиняемый - контрразведчик СБУ майор Вадим Федорчук на свободе. А коллегия судей Краматорского горсуда на последнем январском заседании заявила о самоотводе.

Владимир Еремин пропал в марте 2017 года. Мужчина работал в одной из фирм. Жил один - жена и 11-летний сын временно уехали из города, расположенного у самой передовой. Изуродованное тело Еремина нашли 10 марта в 12 километрах от Авдеевки, в лесополосе Ясиноватского района.

Вскоре выяснились и обстоятельства убийства и подозреваемые. Военнослужащие одного из подразделений ВСУ признались, что в день убийства хорошенько выпили с майором-контрразведчиком Вадимом Федорчуком. После этого отправились на поиск жителей, которые сбывают наркотики.

На свою беду первым прохожим, попавшимся на глаза пьяной банде, оказался Владимир Еремин. Федорчук остановил его, обвинил в торговле наркотиками и силой посадил в свой автомобиль. Военнослужащие его сопровождали. За городом Еремина забили до смерти.

Обычно, сотрудникам СБУ такие «развлечения» сходят с рук. Но, видимо, в военной прокуратуре на майора «имели зуб». И раскрутили дело, как положено по закону. За умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК) Федорчуку светит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Но суд избрал меру пресечения обвиняемому по такой серьезной статье – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Майор подсуетился внес 309 тысяч гривен (775 тысяч рублей) и вскоре отбыл в стольный город Киев. Там Федорчук, взятый на «горячем», со следами крови убитого им мирного жителя на ботинках и одежде, продолжает служить в департаменте контрразведки СБУ.

Адвокат Валентин Рыбин защищал добровольца Рафаэля Лусварги и Кирилла Вышинского из РИА Новости. Фото: vk.com/wall-139546368

Защищает интересы потерпевших родственников убитого авдеевца адвокат Валентин Рыбин из Киева. Тот самый, который защищал бразильского добровольца Рафаэля Лусварги, воевавшего в Донбассе. А потом - руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

На заседании в Краматорском суде Валентин Рыбин заявил о серьезном процессуальном нарушении - председательствующий судья Заборский единолично разрешил Федорчуку участвовать в процессе в режиме видеоконференции из Киева.

После чего суд заявил самоотвод. Как говорится, умыл руки. Теперь рассмотрение дела начнется сначала уже новым составом суда.

Кстати свидетели-военнослужащие позже заявили, что якобы их показания «выбивались» недозволенными методами, с использованием насилия. Сотрудники полиции и военной прокуратуры этот факт отвергли. Но, похоже, суд поддержит «отказников».

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