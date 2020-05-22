2020-05-22T14:11:57+03:00
Политика

В результате украинского обстрела поселка Верхнеторецкое Нижнее полностью разрушен дом, повреждены линия электропередач и газопровод

Киевские силовики открыли огонь по поселку утром 22 мая
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ открыли огонь по поселку утром 22 маяВСУ открыли огонь по поселку утром 22 маяФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Сегодня утром, 22 мая, вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Верхнеторецкое Нижнее, что вблизи Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В результате обстрела со стороны киевских силовиков один жилой дом был полностью уничтожен.

- Домостроение, линия электропередачи и газопровод повреждены, - рассказали в СЦКК.

Напомним, что в Народной милиции ДНР заявили о подавлении позиций украинской армии, с которых был произведен обстрел поселка Верхнеторецкое Нижнее.

Также сообщается об обстреле поселка Ленинское, что на южном направлении. Вооруженные формирования Украины открывали огонь с применением ракетного комплекса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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