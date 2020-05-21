2020-05-21T11:49:31+03:00
Политика

Донецкий политолог: Такой у нас мир, что от прифронтовых районов скоро камня на камне не останется

Президент Украины явно саботирует Минский процесс
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Маленький житель Старомихайловки. ВСУ обстреливают поселок постоянно. ФОТО: Андрей ТРУБЕЦКИЙМаленький житель Старомихайловки. ВСУ обстреливают поселок постоянно. ФОТО: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Изменить размер текста:

Вновь, как и в 2015 - 2016 годах в прифронтовых селах и на окраине Донецка артогнем ВСУ разрушаются дома, в больницы везут раненых мирных жителей. Народные милиции ЛНР и ДНР приведены в повышенную боевую готовность. Дончане из Привокзального, Веселого, Трудовских, жители Ясиноватой, Докучаевска, Горловки, Еленовки слышат канонаду каждый день.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко рассказал «КП» свое видение ситуации.

- Впереди большая война?

- Такой у нас мир, что от прифронтовых районов скоро камня на камне не останется. Шестой год противостояния характеризуется бесцельностью усилий по мирному урегулированию. Пока за Киевом есть поддержка Запада а радикалы могут принести шины и строить дымный костер под окнами Офиса Президента и им за это ничего не будет. Мир не наступит. Нельзя говорит с тем, кто молчит в ответ, это не диалог, а сотрясание пустоты.

- Значит ли это, что не будет обострения?

- Нет. Ибо тысячи безработных хуторян с оружием с оружием, сотни карьерных офицеров с мечтой о больших звездах, квартире под Киевом или хотя бы стажировке в НАТО, разглядывают далекие дома жителей ДНР в бинокли и видят не страдающее население, а шанс на карьерный рывок. Нужен только повод, чтобы дать залп. Или отправить ДРГ. Или выкатить танк и издали, дабы ПТУР не прилетел в ответ, отработать по блиндажу с бойцами Республики. Если повода нет, его придумают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Денис Пушилин: Подразделения Народной милиции ДНР находятся в повышенной боевой готовности

Глава ДНР призвал Украину к соблюдению Минских соглашений (подробнее)

За год правления Зеленского количество обстрелов Республик Донбасса только возросло

Ситуация с правовыми и гуманитарными вопросами из–за действий украинского правительства также становится еще сложнее [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Путь Визенталь»: Зеленский в нарушение договоренностей о разведении сил и средств оставил в Золотом банды нацистов, а потом вернул туда свои войска
Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом [видео]
Новости 24
Коронавирус в ЛНР выявлен еще у 11 человек
В годовщину правления Зеленского боевики Киева обстреляли пригород Донецка и Горловки
Коронавирус в ДНР: За сутки было выявлено 35 новых случаев заболевания Covid-19
Киевские силовики из гранатомета обстреляли село в ЛНР
ДНР поможет Южной Осетии в борьбе с коронавирусом
Погода в Донецке на день: 21 мая будет пасмурно
Погода в Луганске на день: 21 мая будет пасмурно, может пойти дождь
В Донецке появилось граффити в благодарность медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией
Более четверти из числа выявленных случаев коронавируса в ЛНР являются завозными
ДТП в Донецке: Водитель врезался в опору рекламного щита
Адресная справка в ДНР будет удостоверять личность
В Донецкой муздраме готова очередная премьера - этюд в черно-белых тонах «Даль памяти»
За нарушение режима самоизоляции полицией ДНР составлено 145 административных протоколов
Ситуация с коронавирусом в ЛНР начала стабилизироваться
За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 345 жителей Республики
Подразделения Народной милиции ЛНР переведены в высшую степень боевой готовности
В Народной милиции ДНР сделали заявление о повышении боевой готовности
«#Спасибо_за_заботу»: Дети Республики в рисунках благодарят всех, кто встал на борьбу с коронавирусом
"Снаряды летят людям во двор": Огнем со стороны Украины повреждены три дома в Горловке