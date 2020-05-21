Донецкий политолог: Такой у нас мир, что от прифронтовых районов скоро камня на камне не останется

Вновь, как и в 2015 - 2016 годах в прифронтовых селах и на окраине Донецка артогнем ВСУ разрушаются дома, в больницы везут раненых мирных жителей. Народные милиции ЛНР и ДНР приведены в повышенную боевую готовность. Дончане из Привокзального, Веселого, Трудовских, жители Ясиноватой, Докучаевска, Горловки, Еленовки слышат канонаду каждый день.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко рассказал «КП» свое видение ситуации.

- Впереди большая война?

- Такой у нас мир, что от прифронтовых районов скоро камня на камне не останется. Шестой год противостояния характеризуется бесцельностью усилий по мирному урегулированию. Пока за Киевом есть поддержка Запада а радикалы могут принести шины и строить дымный костер под окнами Офиса Президента и им за это ничего не будет. Мир не наступит. Нельзя говорит с тем, кто молчит в ответ, это не диалог, а сотрясание пустоты.

- Значит ли это, что не будет обострения?

- Нет. Ибо тысячи безработных хуторян с оружием с оружием, сотни карьерных офицеров с мечтой о больших звездах, квартире под Киевом или хотя бы стажировке в НАТО, разглядывают далекие дома жителей ДНР в бинокли и видят не страдающее население, а шанс на карьерный рывок. Нужен только повод, чтобы дать залп. Или отправить ДРГ. Или выкатить танк и издали, дабы ПТУР не прилетел в ответ, отработать по блиндажу с бойцами Республики. Если повода нет, его придумают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Денис Пушилин: Подразделения Народной милиции ДНР находятся в повышенной боевой готовности

Глава ДНР призвал Украину к соблюдению Минских соглашений (подробнее)

За год правления Зеленского количество обстрелов Республик Донбасса только возросло

Ситуация с правовыми и гуманитарными вопросами из–за действий украинского правительства также становится еще сложнее [видео] (подробнее)