За год правления Зеленского количество обстрелов Республик Донбасса только возросло

Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировали около 5 000 нарушений со стороны киевских силовиков за год правления на Украине президента Владимира Зеленского. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель представительства Руслан Якубов.

– Нами зафиксировано практически 5 000 эпизодов нарушений режима прекращения огня за первый год правления Зеленского вооруженными формированиями Украины, – заявил Руслан Якубов. – В этом числе около 2 000 – с использованием танков, артиллерии калибром 152 и 122 миллиметров, минометов калибром 120 и 82 миллиметров. В 40 процентах случаев вооружённые силы Украины применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. При этом по жилым кварталам населенных пунктов Республики было выпущено практически 50 000 боеприпасов. В том числе почти 2 000 – калибром 122 и 152 миллиметров.

Якубов отметил, что представители Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировали около 5 000 нарушений со стороны Украины за годФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Руслан Халилович отметил, что для принятия конкретных решений и соответствующих действий в сторону урегулирования конфликта у нового президента Украины было 365 дней, но все его «инновационные» идеи, которые должны были способствовать долгожданному миру в Донбассе, традиционно оказались лишь популистскими предвыборными лозунгами.

– В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины погибло 6 и ранено 72 мирных жителя, повреждено 180 объектов инфраструктуры, разрушено 79 и повреждено 903 домостроения, а так же 28 транспортных средств, таким образом, за последний год каждый 4 случай нарушения режима прекращения огня приводил к человеческим жертвам, – добавил Якубов.

В свою очередь общественная организация «Справедливая защита» заявила, что передала в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека более 6 000 материалов по фактам военной агрессии Украины в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге рассказал председатель правления организации Виталий Галахов.

– На сегодняшний день нашей организацией в адрес Международного уголовного суда направлено 2 139 материалов, в адрес Европейского суда по правам человека – 4 357 жалоб. Речь идет о фактах гибели и ранении мирных граждан в результате обстрелов, разрушениях и повреждениях объектов жилья и инфраструктуры. Все приведенные данные, обрабатываются по методике международных организаций и оформлены идентично их статистическим данным, – сообщил председатель.

Депутат Народного Совета Республики Елена Шишкина заявила, что президента Украины Владимира Зеленского и его окружение ждет трибуналФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Депутат Народного Совета Республики Елена Шишкина заявила, что президента Украины Владимира Зеленского и его окружение ждет трибунал за преступления против жителей Донбасса.

– Подводя итоги года правления Зеленского, хочу сказать, что не за горами трибунал, в отношении Зеленского и его офиса по таким статьям, как геноцид, блокада Донбасса, пропаганда войны, пытки, грабежи, разбои, использование вооруженных сил против мирных жителей. Мы уже привыкли к тому, что слова и обещания Зеленского кардинально расходятся с его действиями. Мир, которым он так грезил в начале предвыборной гонки, с приходом его к власти, так и не наступил. Обстрелы территории нашей Республики не прекращаются и по сегодняшний день. Зеленский не желает идти навстречу и услышать народ Донбасса, — отметила Шишкина.

Дарья Морозова заявила, что украинская сторона категорически отказывается выполнять любые соглашения, в том числе и Минские договоренностиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинская сторона категорически отказывается выполнять любые соглашения, в том числе и Минские договоренности. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

– Нам удалось провести два обмена пленными, но было невыполнение гарантий со стороны Украины, не было процессуальной очистки обменянных лиц. По возвращению наших пленных было выяснено, что к ним применялись незаконные методы дознания: пытки, издевательства и психологическое давление.

Дарья Васильевна отметила, что эти данные подтверждает представители международных миссий.

– У нас было предложение подписать декларацию о запрете пыток и любого насилия, однако оно было отклонено украинской стороной. Мы расцениваем это так, что господин Зеленский приветствует те пытки, которые происходят в местах лишения свободы. На данный момент на территории Украины мы разыскиваем 98 человек, но об их состоянии ничего неизвестно, – отметила Морозова.

20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского, ставшего президентом Украины. Главным его лозунгом в ходе предвыборной кампании было скорейшее урегулирование конфликта в Донбассе, однако с приходом Зеленского к власти ситуация только усугубилась.

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