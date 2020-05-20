В ДНР заявили о готовности в любое время дать отпор украинскому агрессору

Подразделения Народной Милиции ДНР приведены в высшие степени боевой готовности. Соответствующее решение ранее было принято Верховным главнокомандующим Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

- Донецкая Народная Республика готова к прямому конструктивному диалогу с полномочными представителями Киева, как и к добросовестному выполнению совместных договоренностей в случае такого же добросовестного выполнения этих договоренностей Киевом. Но мы не можем бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке, когда продолжают страдать наши граждане: вчера на нашей территории снова ранена женщина – мирная жительница Еленовки. В этой связи мною как Главой Донецкой Народной Республики принято решение повысить боевую готовность подразделений Народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева. Все необходимые указания уже отданы, - говорится в заявлении Главы Республики.

Без отлагательств в Народной Милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что все подразделения приведены в высшие степени боевой готовности.

- В рамках выполнения мероприятий приведения в боевую готовность, подразделениями Народной милиции установлено круглосуточное дежурство, производится охрана и оборона гарнизонов, важных объектов, штабов и командных пунктов, выставлены дополнительные посты, организовано патрулирование, - говорится в заявлении Заместителя начальника Управления Народной милиции Эдуарда Басурина. - Соединения, части и подразделения, находящиеся на полигонах и в районах учения возвращены в свои гарнизоны. Личный состав отозван из отпусков и командировок. Вооружение и боевая техника переведена в боевое состояние. Войсковые запасы материально-технических средств загружены в боевые машины и автотранспорт.

Эдуард Александрович отметил, что выполнение данных мероприятий, высокая боевая выучка, поддержание вооружения и военной техники в готовности к немедленному применению, высокое морально-психологическое состояние, дисциплинированность и бдительность личного состава Народной милиции позволяет в любое время организованно, в установленные сроки дать отпор украинскому агрессору и успешно выполнить поставленные задачи.

Ранее о том, что Народная милиция привела свои подразделения в высшую степень боевой готовности, сообщили и в Луганской народной Республике.

- На текущий момент наши подразделения завершили все мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности и готовы к выполнению любых задач для защиты мирного населения нашей страны от преступных действий украинских карателей, - заявили в оборонном ведомстве ЛНР.

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